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Атака на пологовий у Харкові та підозра очільнику ЦПД: головне за 11 липня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Атака на пологовий у Харкові та підозра очільнику ЦПД: головне за 11 липня
Удар припав на Салтівський район Харкова
фото: ДСНС Харківщини

Серед постраждалих у Харкові три жінки та їхні немовлята

Глава Центру протидії корупції Шабунін отримав підозру, політв’язень Андрій Коломієць  після 10 років повернувся до України, президент анонсував кадрові зміни в уряді та на Банковій, РФ атакувала пологовий у Харкові та вбила тварин в Одесі. «Главком» склав добірку новин 11 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Підозра Шабуніну

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру одному з громадських активістів. Правоохоронці традиційно не називають імʼя підозрюваного, однак мова про главу Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Слідство стверджує, що Шабунін систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб ЗСУ.

«Мобілізувавшись у 2022 році фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тис. грн, попри фактичну відсутність у військовій частині», – зазначили в ДБР.

Крім того, правоохоронці стверджують, що очільник Центру протидії корупції незаконно використовував позашляховик, який був ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії.

Атака на Харків

Уранці російська терористична армія атакувала Харків. У місті є пошкодження, постраждали люди.

Унаслідок ударів по Салтівському району міста сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматологічній поліклініці, а також на даху житлового будинку. Також пошкоджені житлові будинки, пологовий, крамниці, гараж та авто.

Серед постраждалих три жінки та їхні немовлята: троє хлопчиків, двоє з яких народилися вчора, а один – 8 липня. У матерів та немовлят діагностовано гостру стресову реакцію.

Удар по Одесі

Вранці 11 липня в Одесі пролунали кілька вибухів. Моніторингові канали повідомляють, що місто було атаковане щонайменше 10 ударними дронами. Згодом стало відомо, що через обстріл виникла пожежа, пошкоджена будівля СТО, житлові будинки та стайня. Також загинула одна тварина. Наразі вже відомо про 11 постраждалих.

Повернення політв’язня Андрія Коломійця

Активіст Євромайдану Андрій Коломієць після 10 років незаконного ув’язнення в Росії, повернувся до України.

Ще у травні 2015 року учасника Революції гідності було затримано за політизованими звинуваченнями. Його незаконно засудили до 10 років увʼязнення за нібито напад на бійців «Беркута» в Києві. Після завершення терміну покарання, Росія депортувала Андрія Коломійця до російсько-грузинського кордону.

Щойно посольство України в Грузії дізналося про це, то консули встановили з ним контакт і з’ясували, що в нього немає документів, які посвідчують особу. Саме через це він застряг на контрольно-пропускному пункті. Після цього йому організували перехід в Грузію, а далі – поїздку до Молдови.

Кадрові зміни в уряді та на Банковій

Глава України Володимир Зеленський заявив, що очікує детальних звітів від урядовців та від команди Офісу президента. Український лідер анонсував кадрові зміни за результатами доповідей. Президент наголосив, що хоче побачити результат щодо кожної домовленості з партнерами України. 

До слова, триває 1234-й день повномасштабної війни.

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Теги: дрон війна Харків Одеса ракетна атака

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