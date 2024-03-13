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Суд визнав нардепа Дубінського корупціонером

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд визнав нардепа Дубінського корупціонером
Дубінський раніше звертався до МОЗ та ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес
фото з відкритих джерел

Нардепа Дубінського буде включено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повʼязані з корупцією правопорушення

За матеріалами Державного бюро розслідувань Печерський районний суд Києва визнав народного депутата України Олександра Дубінського винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Про це «Главкому» повідомило джерело в ДБР.

Зокрема, 8 листопада 2023 року працівники Національного агентства з питань запобігання корупції на підставі матеріалів ДБР вручили народному депутату України протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

За матеріалами слідства встановлено, що у серпні та жовтні 2023 року Дубінський звернувся до Міністерства охорони здоров'я України та ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес.

«Зокрема, у своїх зверненнях він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом. Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи ініціювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, своїми діями Дубінський порушив вимоги п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» (не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів), за що передбачено адміністративну за ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

До слова, після набрання рішенням суду законної сили нардепа Дубінського буде включено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повʼязані з корупцією правопорушення.

Нагадаємо, що 14 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

До слова, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав. 

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Теги: депутат корупція в Україні НАЗК Олександр Дубінський ДБР

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