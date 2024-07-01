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Росія заявила про атаку майже 40 українських безпілотників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія заявила про атаку майже 40 українських безпілотників
Російське відомство стверджує, що засоби ППО за ніч «знищили та придушили 36 безпілотників»
фото з відкритих джерел

Дрони нібито атакували три регіони РФ

Міністерство оборони Росії заявило, що у ніч проти понеділка, 1 липня, Україна атакувала три області РФ 36-ма дронами. Їх усі нібито було збито силами ППО. Про це йдеться у зведенні російського відомства.

«Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу об'єктами на території Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Російське відомство стверджує, що засоби ППО за ніч «знищили та придушили 36 безпілотників».

Зокрема, йдеться про 18 безпілотників над територією Брянської області, дев’ять дронів над Курським регіоном та ще дев’ять – над Білгородською областю.

Зведення російського Міноборони
Зведення російського Міноборони
скріншот

Нагадаємо, у ніч на 30 червня 36 безпілотників літакового типу нібито атакували шість регіонів РФ.

Натомість 29 червня Сили оборони над Харківщиною збили безпілотники Zala.

До слова, Китай випробував новий винищувач-невидимку з дронами, що від'єднуються.

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Теги: безпілотник війна Міноборони РФ окупанти системи ППО Білгород

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