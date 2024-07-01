Росія заявила про атаку майже 40 українських безпілотників

Російське відомство стверджує, що засоби ППО за ніч «знищили та придушили 36 безпілотників»

Дрони нібито атакували три регіони РФ

Міністерство оборони Росії заявило, що у ніч проти понеділка, 1 липня, Україна атакувала три області РФ 36-ма дронами. Їх усі нібито було збито силами ППО. Про це йдеться у зведенні російського відомства.

«Протягом минулої ночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу об'єктами на території Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Російське відомство стверджує, що засоби ППО за ніч «знищили та придушили 36 безпілотників».

Зокрема, йдеться про 18 безпілотників над територією Брянської області, дев’ять дронів над Курським регіоном та ще дев’ять – над Білгородською областю.

Зведення російського Міноборони скріншот

Нагадаємо, у ніч на 30 червня 36 безпілотників літакового типу нібито атакували шість регіонів РФ.

Натомість 29 червня Сили оборони над Харківщиною збили безпілотники Zala.

До слова, Китай випробував новий винищувач-невидимку з дронами, що від'єднуються.