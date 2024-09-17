Трамп був поза зоною прямої видимості підозрюваного – Секретна служба

Підозрюваний у замаху на експрезидента США не мав прямої видимості на Дональда Трампа з того місця поля для гольфу, де його було виявлено

Підозрюваний у спробі замаху на колишнього президента США Дональда Трампа, Райан Рут, не мав прямої видимості на Трампа з місця, де його було затримано. Крім того, зазначається, що Рут ніколи не стріляв зі зброї. Про це йшлося у заяві виконуючого обов'язки директора Секретної служби Рональда Роу-молодшого, яку цитує AP.

ФБР повідомило, що Рут раніше підлягав закритому розслідуванню у 2019 році після повідомлення про незаконне володіння зброєю.

Інцидент, що стався ввечері 15 вересня на полі для гольфу Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч, Флорида, спочатку викликав паніку. Передвиборчий штаб Трампа заявив, що колишній президент перебуває в безпеці після того, як поблизу нього пролунали постріли. ЗМІ повідомляли, що стрілянина не мала стосунку до Трампа і сталася поблизу гольф-клубу.

Пізніше Федеральне бюро розслідувань назвало інцидент схожим на спробу вбивства Трампа. За даними AP, агенти Секретної служби, які охороняли Трампа, помітили озброєного чоловіка і відкрили по ньому вогонь. Після цього Рута затримали в його автомобілі, і він наразі перебуває під вартою.

58-річний Рут, який раніше мав проблеми із законом і активно висловлювався в соціальних мережах, підтримував Україну та мав веб-сайт для збору коштів і вербування добровольців для боротьби проти РФ.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань назвало другу спробу замаху на Трампа «надзвичайно серйозною».