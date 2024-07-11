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Юрій Сиротюк Громадсько-політичний діяч

Кремлівський Ірод. Путін вкотре передав «привіт» своїм стратегічним ворогам

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Лікарні і освітні заклади перебувають під захистом Женевських конвенцій, нападати чи обстрілювати які категорично заборонено в будь-якій ситуації
фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Мета обстрілів України 8 липня очевидна – зламати опір українців

Під час проголошення Незалежності у серпні 1991 року, коли на мапі Європи знову з’явилася найбільша за розмірами європейська країна, Україна володіла третім у світі ядерним запасом. У 1994 році країна обміняла найгрізнішу зброю у світі на паперові гарантії у Будапешті, які ніхто й ніколи не збирався виконувати. Ба більше, один з гарантів понад десять років тому почав збройну агресію проти України, яка стала найбільшою і найкривавішою війною в Європі після закінчення ІІ Світової війни.

Цілі цієї війни очевидні: повне знищення будь-якої форми української суб’єктної державності та української ідентичності. До речі, американський інститут вивчення війни нещодавно вголос підтвердив саме цю ціль. Виконує її Росія без огляду на міжнародне право.

Ядерний тероризм, масові воєнні злочини, знищення цивільної інфраструктури і соціальних об’єктів щодня «кричать» про геноцидний характер російської агресії.

8 липня у так званий «російський день сім’ї, любові та вірності», в час, коли божевільний російський диктатор поринув у обійми лідера найчисельнішої країни світу Індії, Путін вдався до цинічної атаки на найбільшу дитячу лікарню в Україні та пологовий будинок у Києві. Загинули десятки цивільних. Якраз напередодні ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні, на якому Україну знову годуватимуть «завтракамі», Путін вкотре передав «привіт» своїм стратегічним ворогам. Мовляв, ніщо не зупинить його в досягненні цілей. Бо знає, що у відповідь «задля непідвищення ескалації» належної реакції не буде. Будуть запевнення бути з Україною стільки, скільки потрібно, слова підтримки, обіцянки вкотре нарешті виконати обіцяне. І жодних достатніх дій, щоб зупинити безумовний міжнародний злочин.

Лікарні і освітні заклади перебувають під захистом Женевських конвенцій, нападати чи обстрілювати які категорично заборонено в будь-якій ситуації. Проте з часу повномасштабки майже половина медичних закладів і щонайменше кожен п’ятий освітній заклад піддався зумисному нападу з боку Росії. Понад 1696 медичних закладів та понад 3797 освітніх будівель були знищені чи зазнали пошкоджень в результаті російських атак. Поряд з цим Росія безжально знищує системи тепло- та електропостачання, намагаючись знищити будь-які умови для життя цивільних.

Примусити Україну до капітуляції на своїх умовах та заставити світ це проковтнути і навіть спробувати пояснити – стратегія, яку Росія реалізовує нахабно і цинічно.

У той самий час, коли Україна благає допомогти захистити від тотального знищення мирні міста, а союзники розводять руками і годують обіцянками, Польща, приміром, отримує величезний кредит від США на закупівлю систем ППО, танків та літаків. Тоді, коли небо невоюючої країни скоро закриють найсучасніші літаки F-35, до України ніяк не можуть долетіти сорокалітні F-16.

Мета обстрілів України 8 липня очевидна – зламати опір українців. У той час, як у світі плодиться все більше «миротворців» та задобрювачів Путіна, українці понад два роки підтримують великий бойовий дух, вірять у перемогу і готові продовжувати боротьбу. 8 липня біля руїн онкологічного відділення найбільшої в країні дитячої лікарні українці вкотре показали світу приклад нації, яку зламати неможливо, яка, як мурахи, гуртується одразу після ракетного терору, щоб допомогти вцілілим, яка виходить на акції протесту і солідарності по всіх куточках, куди б не закинуло життя. В момент відкриття рахунку на відбудову пошкодженої лікарні тисячі дрібних і середніх підприємств, звичайні українці задонатили щонайменше сотні мільйонів гривень на ці потреби.

Того ж дня українська діаспора Нью-Йорку, Вашингтону та Чикаго вийшла, щоб довести до світу про цей жахливий злочин. Осередки Антиімперського Блоку Народів проводять акції солідарності в багатьох країнах. У вівторок акції перекинулися на європейський континент і триватимуть впродовж усього тижня Приміром, українці Мадриду на чолі з членом Ради АБН Юрієм Чопиком вийшли на підтримку України. У середу заходи пройшли в Парижі та Лондоні. А у четвер, за участі представників Аниімперського Блоку Народів, акція пройде у Португалії.

На підтримку України виступили представники поневолених Росією народів. Антиімперський Блок Народів звернувся з вимогою провести термінове засідання Ради Безпеки ООН. Зібрана на вимогу України Рада Безпеки ООН вкотре констатувала жахливі злочини проти людяності та злочинний характер війни. Водночас в цьому органі і досі головує країна-загарбник, яка в шахрайський спосіб посіла місце в ООН і зухвало попирає міжнародне право. До речі, одразу після засідання ООН, Росія влаштувала урочистий прийом, на якому основною стравою стала «котлета по-київськи».

Оперативно відреагували і учасники ювілейного саміту НАТО в Вашингтоні, які пообіцяли виділити на понад мільярд доларів засобів ППО для захисту України.

Водночас, на відміну від надзвичайно млявої реакції світових акторів, українці вкотре показали світу приклад надзвичайної єдності, віри і волі. Того, чого так бракує світу, щоб поставити на місце збожеволілого кремлівського карлика.

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Джерело
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Теги: росія тероризм українці діаспора Україна Охматдит диктатор

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