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«Не заглянули в тумбочку». Голова НАЗК пояснив, чому раніше не було питань до голови хмельницької МСЕК

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Не заглянули в тумбочку». Голова НАЗК пояснив, чому раніше не було питань до голови хмельницької МСЕК
Готівка, яку було знайдено під час обшуків у квартирі керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи
фото: ДБР

«НАЗК не могло прийти і подивитися, що лежить в її тумбочці»

Декларація голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи мала найвищий показник ризику під час перевірки від НАЗК. Однак перевіряти готівку поза межами інформації в декларації агентство не мало права. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик.

«У нас здійснювалася повна перевірка її декларації, яка, до речі, була відібрана як така, що мала найвищий показник рейтингу ризику на дату відбору», – заявив Павлущик.

За його словами, готівка, що була виявлена в Крупи під час обшуку правоохоронцями, а також дані про активи за кордоном – це нововиявлені обставини.

«Ми ж не могли перевіряти її готівку поза межами інформації, яка була надана в декларації. НАЗК не могло прийти і подивитися, що лежить в її тумбочці», – наголосив голова агентства. Він додав, що вже отримана під час розслідування інформація є нововиявленою обставиною, яка дасть підстави для проведення повторної повної перевірки.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

До слова, приватне підприємство «Аграрна компанія 2004» нардепа-мажоритарника Сергія Лабазюка майже десять років орендує землі сільськогосподарського призначення сім’ї посадовців з Хмельниччини, яка стала відомою на всю Україну завдяки великій кількості готівки у доларах, що зберігалися у тумбочці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані земельного реєстру.

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Теги: розслідування корупція в Україні НАЗК

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