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Вважався зниклим безвісти з квітня 2022 року. Згадаймо Анатолія Хромчака

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вважався зниклим безвісти з квітня 2022 року. Згадаймо Анатолія Хромчака
Анатолій Хромчак поліг під час зустрічного бою з російським окупантом в районі Попасної
колаж: glavcom.ua

З початку повномасштабного вторгнення Анатолій Хромчак став на захист Батьківщини в складі 24-ї ОМБр ім. Короля Данила

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Анатолія Хромчака.

На фронті загинув воїн Анатолій Хромчак, мешканець села Рожанка, який з 23 квітня 2022 року вважався зниклим безвісти. Про це повідомила Кам'янка-Бузька міська рада.

Анатолій Хромчак народився 12 червня 1995 року у селі Рожанка  Кам'янка-Бузької міської громади Львівського району Львівської області. 

З початку повномасштабного вторгнення Анатолій Хромчак став на захист Батьківщини в складі 24-ї ОМБр ім. Короля Данила та до останнього подиху залишався вірним військовій присязі.

З початку повномасштабного вторгнення Анатолій Хромчак став на захист Батьківщини в складі 24-ї ОМБр ім. Короля Данила
З початку повномасштабного вторгнення Анатолій Хромчак став на захист Батьківщини в складі 24-ї ОМБр ім. Короля Данила
фото: Кам'янка-Бузька міська рада, Facebook

Старший солдат Анатолій Хромчак 23 квітня 2022 року поліг під час зустрічного бою з російським окупантом, в районі міста Попасна Луганської області.  

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18-20 жовтня оголошено в громаді Днями жалоби за полеглими воїнами Анатолієм Хромчаком та Юрієм Серкісом.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання

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