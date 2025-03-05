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Виступ Трампа у Конгресі: президент США встановив рекорд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Виступ Трампа у Конгресі: президент США встановив рекорд
Трамп говорив про США, Росію та Україну
фото із відкритих джерел

Дональд Трамп побив рекорд з найдовшого виступу перед Конгресом

Звернення президента США Дональда Трампа до Конгресу 4 березня стало найтривалішим виступом американського лідера перед Палатою представників та Сенатом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Промова Трампа тривала близько 1 години 39 хвилин. До цього рекорд належав Біллу Клінтону, який у 2000 році виступав перед законодавцями 89 хвилин. Попереднє тривале звернення Трампа до законодавців відбулося в 2019 році і тривало 1 годину 22 хвилини. До розрахунку включено час, витрачений на оплески та паузи.

Нагадааємо, президент США Дональд Трамп звернувся до американських законодавців у Конгресі. Як відомо, окрім низки внутрішніх реформ у Сполучених Штатах, виступ очікувано стосувався і ролі країни у світі.

Традиційно президенти репрезентують Конгресу щорічні послання «Про становище країни». Але оскільки Трамп лише 20 січня вдруге вступив на посаду американського лідера, цього разу формально не йдеться про повноцінне послання, під час якого підбиваються підсумки роботи за минулий рік і оголошуються плани на майбутнє.

До слова, американський лідер через більше ніж годину свого виступу він почав говорити про війну,  а також зауважив, що Росія та Україна мають починати розмовляти.

Крім цього президент США Дональд Трамп порівняв легкість, з якою його попередника Джо Байдена вмовили розлучитися з колосальними американськими бюджетними коштами для надання військової допомоги Україні, з простотою позбавлення дитини цукерки.

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Теги: росія США Дональд Трамп політика рекорд Україна президент

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