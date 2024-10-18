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Члени НАТО сперечаються щодо запрошення України, однак консенсусу немає – Білий дім

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Члени НАТО сперечаються щодо запрошення України, однак консенсусу немає – Білий дім
Перший пункт плану перемоги стосується членства України в НАТО
фото з відкритих джерел

США прагнуть поставити Україну «в позицію сили», щоб вона перемогла в цій війні

Країни-члени НАТО обговорюють надання Україні офіційного запрошення до Альянсу. Однак одноголосного рішення щодо цього питання поки немає. Про це заявив представник адміністрації президента США Джо Байдена під час спілкування з журналістами.

Посадовець нагадав, що під час липневого саміту НАТО всі 32 члени Альянсу підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства. Тож, за його словами, питання – в тактиці для заохочення цього шляху та досягнення консенсусу щодо наступних кроків.

Також представник Білого дому сказав, що США прагнуть поставити Україну «в позицію сили», щоб вона перемогла в цій війні.

«Але ми не можемо зробити цього поодинці. Ми маємо зробити це з нашими партнерами та союзниками, тому президент Байден закликав до саміту у форматі «Рамштайн» або зустрічі на рівні лідерів того, що формально називається Контактною групою з питань оборони України», – пояснює він.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи її до членства в Альянсі. Як наголосив Рютте, Україна стане майбутнім членом НАТО. Це було вирішено у Вашингтоні, проте питання полягає у термінах приєднання країни.

Як відомо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Як повідомлялося, Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.

До слова, США обговорюють з Україною план перемоги та працюють стосовно «інших заходів», які допоможуть Україні перемогти на полі бою.

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Теги: війна США НАТО

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