«Вражаюча катастрофа». Як польська преса оцінює вчинок президента Навроцького

Поки Навроцький ворогує з Зеленським та власним урядом, українці вражають консолідацією. Огляд польських ЗМІ

Скандал із позбавленням президента України Володимира Зеленського польського ордена Білого орла через присвоєння одному з українських підрозділів імені Героїв УПА не вщухає. Напередодні Зеленський в етері телемарафону заявив, що ключовою причиною рішення президента Польщі Навроцького стала особиста образа, яку той виказав під час саміту в Бухаресті. Главу польської держави обурило те, що у конференції з відновлення України, яка пройде в Гданську 25-26 червня, братиме участь глава уряду Дональда Туска, а не він сам. «Я бачу в цьому виключно електоральний процес. Президент Кароль Навроцький бореться за прем'єрське крісло для своєї партії. Ми тут ні до чого, це їхнє внутрішнє питання», – сказав президент.

Нароцький сьогодні агресивно відповів на це: мовляв, усі патріоти розуміють, скільки злочинів скоїли українські націоналісти на польських землях. «Якими драматичними були ті часи. Суперечка стосується сприйняття історичних питань і того, що в Польщі ми не сприймаємо червоно-чорний бандерівський прапор», – переконує він.

Зауважимо, що позбавлення Зеленського ордена несподівано спрацювало як фактор консолідації: усі експрезиденти підтримали чинного лідера держави і також повернули цю нагороду Польщі. Від своїх «орлів» відмовилися і Леонід Кучма, і Віктор Ющенко і навіть Петро Порошенко, який вагався до останнього.

Ба більше, крок Зеленського (і спосіб, у який був повернений орден) схвалює й українське суспільство. Згідно з даними, опублікованими аналітичною групою Res Futura, переважна частина коментарів, опублікованих в українських соціальних мережах на цю тему, містили критику Польщі. Важливо, що домінуючим настроєм серед користувачів був не гнів, а «національна гордість».

Res Futura: «Багато коментаторів висловлювали гордість за УПА» скриншот: Res Futura

Дослідники зазначають: 53% обговорень зосереджувалися не на фактичному отриманні ордена, а на способі його повернення. «Найвищу польську нагороду повернули до Варшави стандартною посилкою «Нова пошта», як повернення бракованого товару», – пише Res Futura, посилаючись на коментарі. Також додається, що громадяни України «вітають те, як відреагував Київ».

Автори аналізу зазначили, що багато коментаторів висловлювали гордість за УПА. Res Futura оцінила, що вся подія «має формувальний вплив на історичну та державну свідомість України». Повернення замовлення отримало 5206 згадок, 45,3 мільйона переглядів та 1,4 мільйона реакцій в українських соціальних мережах між 20 та 21 червня. Аналіз коментарів засвідчив 99,5% підтримки Зеленського та лише 0,5% незгоди з ним.

«Главком» дослідив, як реагували польські медіа на скандальну історію з «орлом».

Пропрезидентські видання

Niezalezna: «Ви – не миротворець, ви польський прем'єр-міністр»

Правоцентристські, тобто пропрезидентські та опозиційні до нинішнього уряду видання, звісно, підтримують Навроцького. Один з найгучніших рупорів польського президента Niezalezna опублікував матеріал із заголовком: «Туск видає себе за «миротворця» у польсько-українському конфлікті». Стаття, по суті, побудована навколо допису польського прем’єра Дональда Туска у соцмережі Х та негативних коментарів до нього. Позитивні, звісно, до уваги не брали.

Niezalezna: «Ви не миротворець, ви польський прем'єр-міністр» скриншот: Niezalezna

Туск написав: «Розпалювання конфлікту між політиками Польщі та України – це стратегічна помилка, яка зашкодить обом сторонам: бізнесово, геополітично та репутаційно. А у політиці, як відомо, помилка гірша за злочин. У переговорах з моїми європейськими партнерами я намагаюся мінімізувати втрати та зменшити напругу. Це нелегке завдання».

скриншот допису в Х Дональда Туска

Видання зманіпулювало, зробивши акцент не на суті повідомлення, а на його формі. «Користувачі Інтернету розкритикували Туска за спробу позиціонувати себе як неупередженого арбітра в такий вирішальний момент, який стосується державної причини існування Польщі та елементарної поваги до історії, забуваючи, кого він представляє», – дорікає видання і наводить кілька критичних коментарів:

«Ви не посередник у цьому конфлікті, а польський прем’єр-міністр, будь ласка, нарешті виконайте свою роль!»;

«Будь ласка, назвіть країну в Європі, де прем’єр-міністр не стає на бік власних громадян, а залишається в центрі суперечки. Якби жертви Волині могли говорити сьогодні, вони б не сказали вам добрих слів»;

«В Україні всі підтримують Зеленського, включаючи його політичних опонентів. У Польщі прем'єр-міністр намагається представити це питання як внутрішню війну та вдавати з себе якогось «миротворця» в цьому конфлікті – жалюгідно. Ваш обов'язок – захищати інтереси Польщі: бізнес, геополітику та репутацію. Польщі зі столицею у Варшаві, а не в Берліні чи Києві» (депутат Європарламенту Богдан Ржоньца).

Telewizja Republika: «Більше не потрібно замовчувати Волинь»

Інший рупор президентського табору Telewizja Republika активно публікує коментарі різних політиків та експертів із критикою Зеленського та підтримкою Навроцького. Один з таких коментарів – від депутата парламенту від «Конфедерації» Бартломей Пейо, який назвав дії Києва «навмисною провокацією» та закликав припинити політику «замовчування волинської різанини».

Telewizja Republika: «Більше не потрібно замовчувати Волинь» скриншот Telewizja Republika

Депутат додав, що поляки роками чули, що «зараз не слушний час», бо йде війна, і «слушний час ніколи не настане, якщо ми так чекатимемо». Пейо відкинув пояснення, що Зеленський діяв лише у внутрішніх цілях. «Це повністю заздалегідь спланована діях», – переконує він.

Пейо також заявив, що суперечка щодо орденів та нагород є елементом «системної стратегії Києва, спрямованої проти позиції Польщі».

«Нам потрібно оприлюднити міжнародному співтовариству той факт, що влада в Києві вшановує колаборантів Гітлера, злочинців геноциду та шовіністів, і для такої поведінки немає жодного виправдання», – не стримувався він.

На думку депутата, українська влада «навмисно грає жорстко», і Польща повинна вимагати поваги. Перш за все, відновлення ексгумації жертв Волинської різанини. «Це просто плювок нам усім в обличчя», – не стримував себе у виразах Пейо.

Цікаво, що аудиторія правоцентристського WPost розділилась у своєму ставленні до вчинку Навроцького. Так, як засвідчує опитування, яке провело видання, відбирання нагороди у Зеленського не схвалили 50% користувачів. Натомість схвалює такі дії польського президента 47,2%, і ще 2,6% не визначилися з відповіддю.

Навіть цільова аудиторія WPost не схвалює вчинок Навроцького скриншот WPost

Проурядові видання

Польські видання ліберального спрямування, які є рупором політики уряду, інакше бачать ситуацію. Для порівняння, ось як Gazeta Wyborcza подає ту саму новину про твіт Туска: виносить у заголовок основну тезу допису та робить акцент не критичних коментарях, а на викладенні фактів. Зокрема, що саме написав Туск, коли і за яких обставин Зеленський отримав нагороду, як розгортались подальші події після рішення Навроцького. Зауважимо: біля логотипу газети, попри усе, лишилася стрічечка з кольорами українського прапора.

Gazeta Wyborcza: «Антирадянизм є надзвичайно важливим для українців»

Gazeta Wyborcza: «Дональд Туск про кризу у відносинах з Україною: «Я намагаюся мінімізувати напруженість» скриншот Gazeta Wyborcza

Окрім того видання опублікувало інтерв’ю з колишнім міністром закордонних справ Польщі Адамом Даніелем Ротфельдом, який робить зовсім інші акценти в історії з УПА. «Український народ бореться з російським ворогом і сприймає УПА як групу загонів, що протягом багатьох років після війни – до початку 1950-х років – боролися з радянським режимом у підпіллі. Цей антирадянізм є надзвичайно важливим для українців», – так починається матеріал.

OKO: «Дофамінова дипломатія. Що Польща отримала від жесту Навроцького?»

Інше ліволіберальне видання OKO.press опублікувало опінію заступника редактора Бартоша Коцейко-Шукальського, який зазначає: «Позбавлення Зеленського та української нації Ордена Білого орла може здатися розумним і доречним кроком лише тим, хто вважає бійку хуліганів у лісі формою благородного спортивного змагання».

ОКО: «Медведєв святкує рішення польського президента у своїй типовій дегенеративній манері» скриншот

«Польсько-українські відносини перебувають у стані вражаючої катастрофи, що розгортається на наших очах. Навроцький позбавляє Зеленського ордена Білого Орла, той відправляє орден назад кур'єром, а до чинного українського президента приєднуються попередні – Кучма, Ющенко та Порошенко – демонструючи вкрай незвичну єдність. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв святкує рішення польського президента у своїй типовій дегенеративній манері», – зазначає автор.

Rzeczpospolita: «Це був свідомий крок»

Звісно, у медіапросторі Польщі є і спроби дотримуватися золотої середини. Наприклад, газета Rzeczpospolita намагається бути нейтральною. Чи виходить? Не завжди. Певно, ситуація настільки гаряча, що зберегти рівновіддаленість не вдається.

До прикладу, видання подає коментар польського генерала Леона Коморницького, ексзаступника начальника Генерального штабу Війська Польського. Він вважає, що надання українському підрозділу звання «Герої УПА» не випадкове, а свідома дія, спрямована проти Польщі. Він переконаний, що «українці беруть на себе роль, яку повинна відігравати Польща. «Вони почали визначати, що має відбуватися на східному фланзі Європи», – обурився він і додав, що Польща не була запрошена Україною на переговори, що відбулися в Лондоні 7 червня (тоді Зеленський зустрівся з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини, – «Главком»).

Колишній заступник начальника Генерального штабу Війська Польського також заявив, що не варто закривати очі «на те, що основи політичної системи України будуються на бандеризмі».

На думку військового, найменування військової частини на честь УПА було навмисним кроком. «Щоб розділити нас, висміяти нас і зобразити нас як безвідповідальну та сварливу державу в очах європейців та Сполучених Штатів», – заявив генерал Коморницький. Він вважає, що Україна намагається таким чином знецінити роль Польщі, оскільки сама прагне регіонального панування.

З іншого боку, видання, не ігнорує і протилежні думки. Які, до слова, також містять не лише критику Навроцього, але і явні «підколки» у бік України. Наприклад, журналіст Яцек Нізінкевич починає свій матеріал про те, що він не підтримує рішення Навроцького такою історією: «Моя покійна бабуся, яку переселили зі Сходу, не любила повертатися до болісних спогадів, і коли її запитували про Другу світову війну, вона відповідала лише: «Німці були жахливі, росіяни були жахливі, але найгіршими були бандерівці». Українці завдали великої шкоди полякам під час війни, зокрема тим, хто вижив, та їхнім родинам. Ми успадковуємо кривди, біль і відчуття несправедливості, які ніби пов'язка, раптово зірвана з ще незагоєної рани, коли ми чуємо про «героїв УПА».

Так, далі він пише про те, що риторика Навроцького ще три роки тому була геть інша: «У 2023 році Кароль Навроцький, будучи президентом Інституту національної пам'яті, заявив: «Українці мають право обирати своїх героїв. Я не маю жодних сумнівів щодо цього».

«Плекаючи «героїв УПА», Зеленський прагнув зміцнити себе внутрішньо в Україні, яка націоналізувалася та була втягнута у війну. Так само, як Кароль Навроцький прагнув зміцнити себе внутрішньо, вирішивши позбавити його ордена, обидва політики зробили помилку, і обидва будуть відповідальні за погіршення відносин між двома країнами. Ні Польща, ні Україна не отримують вигоди від нинішнього конфлікту. Натомість спільний ворог та його «союзники» радіють», – визнає журналіст.

Разом із тим, на сторінках видання з’являються і миролюбиві матеріали. Наприклад, про те, що польські підприємці закликають до припинення суперечки з Україною.

Rzeczpospolita: «Це зруйнує капітал довіри» скриншот Rzeczpospolita

«Рада підприємництва 21 червня звернулася до польської та української влади з проханням вжити заходів для зниження напруги та зміцнення економічної та інституційної співпраці», – пише видання.

Наталія Сокирчук, «Главком»