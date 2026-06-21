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Образа у Бухаресті? Зеленський пояснив, що спровокувало президента Навроцького до різких кроків

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Образа у Бухаресті? Зеленський пояснив, що спровокувало президента Навроцького до різких кроків
19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла
фото: Офіс президента

Президент України пояснив природу нинішнього україно-польського загострення і рішення позбавити його ордена

Ключовою причиною для рішення президента Польщі Навроцького відібрати в українського лідера орден Білого орла стала особиста образа, яку той затаїв після саміту в Бухаресті. Непублічні деталі кулуарної розмови Володимир Зеленський вперше розкрив в інтерв'ю «Єдиному телемарафону», розповідає «Главком».

Як з'ясувалося, польський лідер обурився в розмові із Зеленським через те, що його начебто не запросили на Конференцію з питань відновлення України (URC 2026), яка має відбутися в польському Гданську вже 25-26 червня. Польщу на цьому заході буде представляти глава уряду Дональд Туск.

Образа з Бухареста: кулуари, про які не знали

За словами Володимира Зеленського, тривалий час українська сторона взагалі не коментувала погрози забрати орден Білого орла. Проте нинішні демонстративні кроки колеги змусили главу нашої держави відкрито розповісти про внутрішньополітичні розбіжності керівників польської держави, які були підтверджені Навроцьким на полях міжнародного саміту в Румунії.

«Ми з ним зустрілися, мені здається, на майданчику Бухареста, саміт був, і він мені сказав відкрито, що не підтримує конференцію по відбудові України в такому форматі, де він як президент туди не запрошений», – розповів Зеленський, назвавши дії колеги суто «політичною ситуацією».

Український лідер наголосив, що спокійно поставився навіть до факту дарування йому книги про Волинську трагедію при першій же зустрічі з президентом Навроцьким під час візиту до Польщі:

На запитання журналістки, чи прагнув Київ «роздмухувати цю історію» тоді, президент відповів: ««Так, мені подарував. Я ж про це не говорю. Ми не виходили на пресконференцію, я ж не казав людям». Ні, я спокійно з цим живу, правильно? Правильно. Зараз ми говоримо про це відкрито, тому що він робить якісь кроки, я вважаю, що вони неправильні. І тому я даю зараз відповідь, аналіз всього, що відбувається».

Реагуючи на кулуарні претензії та образу іноземного колеги через дипломатичні формати, Володимир Зеленський різко нагадав про реальний стан справ на фронті та про те, хто саме зараз забезпечує спокій європейських країн.

Нагадаємо, раніше довкола нагороди Володимира Зеленського розгорівся дипломатичний скандал, коли адміністрація президента Навроцького оголосила про намір відкликати орден. Тоді офіційною причиною називали нібито присвоєння одному з українських підрозділів імені Героїв УПА.

Однак озвучені Зеленським деталі зустрічі в Бухаресті доводять, що в основі демаршу лежить особисте незадоволення лідера через те, що політичні конкуренти у Польщі, які нині контролюють уряду, відсунули його від ключових майданчиків з розподілу майбутніх коштів на відбудову України.

«Я бачу в цьому виключно електоральний процес. Президент Кароль Навороцький бореться за прем'єрське крісло своєї партії у прем'єра Туска. Ми тут ні до чого, це їх внутрішнє питання», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що Навроцький продовжує політичну боротьбу всередині своєї держави за рахунок підняття настроїв ненависті до українців. «Це те, що робив Орбан. Це погана історія. Вважаю, що вона закінчиться погано», – сказав президент.

Він підкреслив, що «на ненависті не можна заробляти політичні дивіденди, бо це в перспективі призведе до поганих відносин між народами».

Зеленський додав, що у Навроцького «не монархія, а демократія», тому потрібно будувати відносини з Україною, яка зараз захищає Європу, включаючи Польщу.

Епопея з орденом

Як відомо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

До слова, від польського ордена Білого Орла відмовився експрезидент України Леонід Кучма. Третій президент України Віктор Ющенко також вирішив відмовитися від польського ордена Білого Орла.

Опісля Петро Порошенко заявив про відмову від польського ордена Білого Орла на знак протесту проти рішення президента Польщі Кароля Навроцького.

Також колишній президент Польщі на тлі скандалу з орденами звернувся до політиків. Олександр Кваснєвський заявив, що масовий відтік українців може призвести до серйозних проблем у ключових секторах польської економіки.

Теги: Польща Володимир Зеленський Кароль Навроцький

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