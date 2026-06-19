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Президент Польщі позбавив Зеленського найвищої нагороди

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Президент Польщі позбавив Зеленського найвищої нагороди
Президент Польщі Кароль Навроцький зазначив, що рішення української влади щодо вшанування УПА стало для Варшави особливо болючим
скриншот з відео

Причиною рішення Варшави називають суперечку навколо вшанування УПА та питання історичної пам'яті

Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Республіки Польща. Для набуття чинності рішення ще потребує контрасигнації прем'єр-міністра країни. Про це повідомляє «Главком».

У своєму виступі Навроцький заявив, що питання історичної пам'яті не може бути предметом політичних компромісів.

«Ми, поляки, пам'ятаємо про своїх. Ми не залишаємо їх і завжди про них нагадуємо. Повага до предків і чесність щодо історії є обов'язком усіх нас. Народ, який втрачає пам'ять, втрачає частину своєї душі», – заявив польський президент.

Контрасигнація – це скріплення акта глави держави підписом прем’єр-міністра або відповідного міністра, які беруть на себе політичну відповідальність за цей акт.

Навроцький також наголосив, що історична правда не може бути предметом політичного торгу. Водночас глава польської держави підкреслив, що рішення не спрямоване проти українського народу та не означає зміну стратегічного курсу Варшави щодо підтримки України.

«Хочу підкреслити: це рішення не спрямоване проти українського народу. Воно не змінює стратегічного напряму польської політики безпеки. Ми підтримували і підтримуємо Україну, тому що знаємо: російська агресія становить загрозу для Польщі та всієї Європи», – зазначив Навроцький.

За його словами, останніми роками Польща та Україна досягли певного прогресу в питаннях історичної пам'яті, зокрема щодо ексгумації польських жертв Волинської трагедії та інших складних тем двосторонніх відносин.

Однак рішення про присвоєння українському військовому підрозділу назви, пов'язаної з УПА, на думку польського президента, поставило під удар довіру, яку сторони поступово відновлювали.

Навроцький також заявив, що підтримка України у війні проти Росії не означає відмову Польщі від власної історичної позиції. «Ми підтримували і підтримуємо Україну, тому що знаємо: російська агресія становить загрозу для безпеки Польщі та всієї Європи», – наголосив він.

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Водночас президент Польщі попередив, що питання історичної пам'яті може впливати і на європейські перспективи України. «Для тих, хто цього не розуміє, місця в Європейському Союзі бути не може, і Польща точно на це не погодиться», – заявив Навроцький.

Орден Білого Орла є найвищою державною нагородою Польщі. Раніше його вручали іноземним лідерам за особливий внесок у розвиток відносин із польською державою.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський указом №440/2026 присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА». В указі зазначено, що таке рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з огляду на зразкове виконання підрозділом бойових завдань під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

До слова, загострення між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на тлі дискусії, яка розгорнулася після присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

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Теги: Польща ОУН-УПА Володимир Зеленський державні нагороди Кароль Навроцький

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