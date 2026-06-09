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Мельник закликав вигнати Росію з миротворчих місій та з ООН

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Мельник закликав вигнати Росію з миротворчих місій та з ООН
Дипломат також зупинився на відмові Путіна від прямих переговорів
фото з відкритих джерел

Постпред України: армія, яка вчиняє сексуальне насильство, не може діяти під прапором ООН

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник виступив на засіданні Ради Безпеки з трьома жорсткими заявами: закликав заборонити російським військовим участь у місіях ООН, запропонував Росії залишити організацію та назвав удар по ядерному сховищу в Чорнобильській зоні навмисним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Першу заяву спровокувала доповідь генерального секретаря ООН про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктами. Мельник розкритикував позицію постпреда Росії Василя Небензі, який відкинув висновки незалежних міжнародних механізмів, попри задокументовані випадки сексуального насильства, скоєного російськими військовими. Дипломат нагадав: російські збройні сили вже втретє поспіль потрапили до щорічної доповіді ООН щодо дітей і збройних конфліктів і вперше – до «списку ганьби» за сексуальне насильство під час війни.

«Військові сили, які генеральний секретар знову включив до списку за сексуальне насильство, не можуть і не повинні брати участі в жодних операціях під прапором ООН. Російському персоналу має бути заборонено брати участь у миротворчих та поліцейських місіях», – заявив Мельник.

Росії – час на вихід

Якщо Москва й надалі відкидатиме рішення Генеральної Асамблеї та висновки органів організації, їй варто з неї вийти – так вважає Мельник.

«Можливо, настав час попрощатися та вийти з ООН», – сказав він.

Путін відкинув пропозицію Зеленського

Мельник також зупинився на відмові Путіна від прямих переговорів. Він нагадав, що 4 червня Зеленський звернувся з відкритим листом до Путіна і запропонував зустріч на нейтральній території.

«Україна запропонувала конкретний шлях уперед – зустріч двох лідерів на нейтральній території. У відповідь від пана Путіна ми почули: "Ні, знову і знову, ні"», – сказав Мельник.

Замість готовності до переговорів Путін виступав на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, розповідаючи про нібито успішний стан російської економіки – і саме тоді українські сили вдарили по військових об'єктах поблизу Санкт-Петербурга. «Цю символіку було важко не помітити», – додав дипломат.

Удар по ядерному сховищу – не випадковість

В ніч на 6 червня російський безпілотник влучив у будівлю централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні, спричинивши пожежу, яку ліквідували аварійні служби. Безпосередньо ядерне паливо в ураженій будівлі не зберігалося, радіаційний фон залишився в нормі.

«Це був напад на критично важливу ядерну інфраструктуру. Давайте будемо відвертими – це не було випадковістю. Це був навмисний і надзвичайно небезпечний вчинок», – наголосив Мельник.

Це не перша атака Росії на об'єкти Чорнобильської зони. У лютому 2025 року дрон влучив у захисну арку четвертого енергоблоку ЧАЕС. У травні 2026 року знищено будівлю Національного музею «Чорнобиль» у Києві.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що 8 червня Рада Безпеки ООН скликала термінове засідання на прохання України – приводом стали масштабні атаки Росії по цивільній інфраструктурі.

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Теги: ООН Москва ядерне паливо безпілотник Україна Радбез ООН Андрій Мельник путін армія Чорнобильська АЕС

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