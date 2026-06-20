Зеленський відправив свій Орден Білого Орла президенту Польщі

Зеленський наголосив, що Україна вдячна Польському народові за підтримку та співпрацю

Президент України нагадав, що історично кавалерами цієї ж нагороди досі залишаються вкрай суперечливі постаті

Президент України Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому. Глава держави опублікував відповідні світлини, на яких видно, що він відіслав нагороду «Новою поштою». Про це повідомляє «Главком».

«Ми вважали, що саме Українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований Орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив Орден пану Президенту Польщі. Думаю, майбутнє підтвердить шану до українців. Слава Україні!», – наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що історично кавалерами цієї ж нагороди досі залишаються вкрай суперечливі постаті.

«Напередодні пан Президент Польщі зазначив, що Орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти.

Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись», – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна вдячна Польському народові за підтримку та співпрацю, «яка відіграє значну роль у боротьбі за нашу і вашу незалежність від Росії».

«Україна ніколи не забуває солідарності та знає, що співпраця між державами і народами у нашому регіоні є однією з відчутних гарантій безпеки і для українців, і для кожної держави-сусідки.

Україна продовжить захищатись у цій війні, що її розвʼязала Росія, і ми обовʼязково здобудемо достойний мир.

Україна вдячна всім народам, державам та лідерам, хто буде й надалі з нами на шляху захисту свободи і хто буде разом з Україною гарантами повоєнного миру в Європі та нової реальної безпеки.

Україна і надалі буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб постаратись не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам 20 століття.

І українці роблять усе від нас залежне, щоб у цьому столітті не допустити програшу Європи.

Я пишаюсь нашими людьми і кожним українським воїном – мільйонами українців та українок, які заслуговують на беззаперечну шану за героїзм, що проявлений Українським народом у захисті від російської агресії», – ідеться у дописі президента.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Республіки Польща. Для набуття чинності рішення ще потребує контрасигнації прем'єр-міністра країни.

Як відомо, скандал між Києвом та Варшавою набирає обертів. Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко відреагував на заяви щодо можливого відкликання найвищої польської державної нагороди від Президента України Володимира Зеленського, назвавши подібні заяви проявом відвертого цинізму зі сторони Кароля Навроцького.

Раніше про повернення польських державних нагород оголосили керівник Офісу президента Кирило Буданов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та посол України в Польщі Василь Боднар. Усі вони пояснили свої рішення реакцією на дії президента Польщі Кароля Навроцького щодо Володимира Зеленського.

Водночас колишній перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін висловився проти хвилі повернення польських державних нагород українськими посадовцями. На його думку, такі кроки можуть ускладнити відносини між Києвом і Варшавою та принести вигоду лише Росії.