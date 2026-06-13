У Польщі кандидатка в мери демонстративно викинула прапор України (відео)

Маріанна Шрайбер обіцяє повернути Кракову те, що вона називає «польською нормальністю»

Кандидатка в мери польського Кракова Маріанна Шрайбер втрапила у скандал через свій передвиборчий ролик. На відео вона демонстративно знімає прапори України та Європейського Союзу з кронштейна біля адміністративної будівлі, після чого викидає їх на землю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Маріанни Шрайбер у соціальній мережі X.

❗️Кандидатка в мери польського Кракова Маріанна Шрайбер втрапила у скандал через свій передвиборчий ролик



На відео вона демонстративно знімає прапори України та Європейського Союзу з кронштейна біля адміністративної будівлі, після чого викидає їх на землю. pic.twitter.com/M412jLzEJh — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 13, 2026

Скандальний ролик кандидатка в мери підписала так: «Польськість – це нормальність. Якщо хочете її відновити, підтримайте мене на виборах». У такий спосіб Шрайбер наголошує на необхідності повернути Кракову його польську ідентичність.

«Кінець покірності Брюсселю та чужій пропаганді. Краків буде польським» , – пролошує Шрайбер у відео.

Її основні ініціативи – залишити на муніципальних будівлях лише польські прапори, повернути християнську символіку до шкіл та відстоювати традиційні цінності.

Зазначимо, що чергове загострення у відносинах між Україною та Польщею виникло наприкінці травня 2026 року після рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування «імені Героїв УПА». У Варшаві цей крок викликав різку критику через історичну оцінку діяльності Української повстанської армії та подій Волинської трагедії 1943-1945 років.