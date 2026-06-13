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У Польщі кандидатка в мери демонстративно викинула прапор України (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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У Польщі кандидатка в мери демонстративно викинула прапор України (відео)
Маріанна Шрайбер наголошує на необхідності повернути Кракову його польську ідентичність
скриншот відео Маріанни Шрайбер

Маріанна Шрайбер обіцяє повернути Кракову те, що вона називає «польською нормальністю»

Кандидатка в мери польського Кракова Маріанна Шрайбер втрапила у скандал через свій передвиборчий ролик. На відео вона демонстративно знімає прапори України та Європейського Союзу з кронштейна біля адміністративної будівлі, після чого викидає їх на землю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Маріанни Шрайбер у соціальній мережі X.

Скандальний ролик кандидатка в мери підписала так: «Польськість – це нормальність. Якщо хочете її відновити, підтримайте мене на виборах». У такий спосіб Шрайбер наголошує на необхідності повернути Кракову його польську ідентичність.

«Кінець покірності Брюсселю та чужій пропаганді. Краків буде польським» , – пролошує Шрайбер у відео.

Її основні ініціативи – залишити на муніципальних будівлях лише польські прапори, повернути християнську символіку до шкіл та відстоювати традиційні цінності.

Зазначимо, що чергове загострення у відносинах між Україною та Польщею виникло наприкінці травня 2026 року після рішення президента Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування «імені Героїв УПА». У Варшаві цей крок викликав різку критику через історичну оцінку діяльності Української повстанської армії та подій Волинської трагедії 1943-1945 років.

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Теги: Польща прапор мер скандал прапор України

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