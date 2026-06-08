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Єврокомісія оцінили ризик блокування переговорних кластерів про євроінтеграцію України

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Єврокомісія оцінили ризик блокування переговорних кластерів про євроінтеграцію України
У разі блокування однією з держав членів вступного процесу Брюссель не може подолати вето
фото з відкритих джерел

Єврокомісарка розраховує, що суперечка з Польщею не завадить Україні відкрити кластери

Європейська комісія сподівається, що двосторонні суперечки не завадять відкриттю переговорних кластерів щодо членства України в Європейському Союзі. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на зустрічі з журналістами у Києві, інформує «Главком».

За словами єврокомісарки, наразі це питання «вирішене на робочому рівні», однак вона закликала сторони активно працювати над досягненням добросусідських відносин.

Марта Кос наголосила, що Брюссель завжди серйозно бере до уваги претензії та занепокоєння держав-членів стосовно країн-кандидатів. Утім, вона закликала столиці не ставити глобальний процес розширення Євросоюзу у залежність від локальних суперечок.

«Ми не хочемо, щоб двосторонні питання заважали процесу вступу, і сподіваємося, що країни зможуть вирішувати їх на двосторонньому рівні. Ніколи не варто втягувати двосторонні питання в цей процес. Але, на жаль, ми маємо певний досвід – як у минулому, так і зараз – що таке може трапитися», – пояснила єврокомісарка.

Марта Кос додала, що на етапі відкриття перших переговорних кластерів Брюссель не очікує негативного впливу двостороннього треку: «Наразі, на мою думку, це питання вирішено на робочому рівні… Ми сподіваємося, що зможемо відкрити всі кластери».

Попри загальний оптимізм, Марта Кос відверто нагадала, що архітектура ухвалення рішень в Євросоюзі не дозволяє керівним органам у Брюсселі обійти позицію окремої країни, якщо та вирішить заблокувати процес. У разі застосування права вето однією з держав-членів, Єврокомісія буде безсила, тому Україна має врегулювати всі суперечливі моменти безпосередньо з сусідами. «Добросусідські відносини є основою як у процесі вступу, так і у рамках членства в ЄС», – резюмувала Кос.

Варто нагадати, що раніше тривалі проблеми із блокуванням євроінтеграційного поступу України виникали з боку Угорщини. Подолати це багаторічне вето Будапешта вдалося лише після зміни прем'єр-міністра країни.

«Главком» писав, що між Україною та Польщею не вщухає скандал через підрозділ Збройних сил України, який був перейменований на честь Героїв УПА. На цьому тлі керівник Офісу президента Кирило Буданов їздив у Польщу для зустрічі з польськими дипломатами.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький запропонував розглянути питання про позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни, через рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесного найменування на честь Героїв УПА.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський указом №440/2026 присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА». В указі зазначено, що таке рішення ухвалене з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також з огляду на зразкове виконання підрозділом бойових завдань під час захисту незалежності та територіальної цілісності України.

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Теги: Європа Україна євроінтеграція

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