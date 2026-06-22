Конференція з відбудови України у Польщі: чи отримав Навроцький запрошення

Конференція запланована на 25-26 червня у польському Гданську

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач повідомив, що Кароль Навроцький не отримав запрошення на Конференцію з відновлення України, яка відбудеться цього тижня у Гданську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на РАР.

«Президент не отримав запрошення, тому не збирається відвідувати цей захід», – заявив міністр.

За словами Пшидача, запрошення закордонним партнерам на цей захід спільно надсилали нібито прем’єр-міністр Дональд Туск і президент України Володимир Зеленський. Він висловив надію, що під час цьогорічного заходу Туск зосередиться на «інтересах Польщі, а не лише на зборі коштів для Володимира Зеленського».

За даними inshe.tv, Офіс президента України не направляв запрошення президенту Польщу Каролю Навроцькому на конференцію з відновлення України в Гданську. «Нам некоректно запрошувати пана президента Польщі на захід в польському ж місті, це внутрішньопольське питання», – сказав радник президента Дмитро Литвин.

Також, як стверджує «Інтерфакс-Україна», Литвин зауважив, що обговорення можливості поїздки президента України Володимира Зеленського на конференцію з відбудови України URC2026, проведення якої заплановане на 25-26 червня у польському Гданську, ще триває.

Нагадаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни. Після цього низка українських експрезидентів та дипломатів оголосили про повернення польських відзнак. Згодом у канцелярії польського президента пояснили це рішення та заявили, що повернення нагород поштою стало додатковою образою для польської сторони.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський пояснив, що ключовою причиною для рішення президента Польщі Навроцького відібрати в українського лідера орден Білого Орла стала особиста образа, яку той затаїв після саміту в Бухаресті. «Я бачу в цьому виключно електоральний процес. Президент Кароль Навороцький бореться за прем'єрське крісло своєї партії у прем'єра Туска. Ми тут ні до чого, це їх внутрішнє питання», – сказав президент.

До слова, глава канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збігнев Богуцький розкритикував представників української влади через рішення повернути польські державні нагороди.

Раніше у канцелярії президента Польщі вже коментували рішення про позбавлення Зеленського нагороди та пояснювали, чому орден Білого Орла досі залишається у деяких суперечливих історичних постатей та політиків. Там також заявляли, що повернення нагород поштою стало додатковою образою для польської сторони. Представники оточення Навроцького наголошували, що Польща продовжує підтримувати Україну, однак не погоджується з окремими рішеннями та заявами української влади у питаннях історичної політики.