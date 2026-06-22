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Навроцький різко звернувся до Зеленського на тлі скандалу з орденом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Навроцький різко звернувся до Зеленського на тлі скандалу з орденом
Кароль Навроцький переконаний, що скандал довкола ордена «Білого Орла» не пов'язаний із внутрішньою політикою Польщі
фото: Reuters

Польський лідер наголосив, що у ситуації із УПА поляки «не приймають червоно-чорний прапор Бандери»

Президент Польщі Кароль Навроцький заперечив слова президента України Володимира Зеленського про те, що скандал довкола ордена Білого Орла пов'язаний із внутрішньою політикою Польщі та розпалюванням неприязні до українців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польське видання Polsat News.

Напередодні Зеленський в етері телемарафону заявив, що ключовою причиною для рішення президента Польщі Навроцького відібрати в українського лідера орден Білого Орла стала особиста образа, яку той затаїв після саміту в Бухаресті. «Я бачу в цьому виключно електоральний процес. Президент Кароль Навороцький бореться за прем'єрське крісло своєї партії у прем'єра Туска. Ми тут ні до чого, це їх внутрішнє питання», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що Навроцький продовжує політичну боротьбу всередині своєї держави за рахунок підняття настроїв ненависті до українців. «Це те, що робив Орбан. Це погана історія. Вважаю, що вона закінчиться погано», – сказав президент.

Незабаром на ці слова відреагував Навроцький: «Суперечка не стосується внутрішньої політики Польщі. Усі патріоти розуміють, скільки злочинів скоїли українські націоналісти на польських землях. Якими драматичними були ті часи. Суперечка стосується сприйняття історичних питань і того, що в Польщі ми не сприймаємо червоно-чорний бандерівський прапор».

Крім того, Навроцький зауважив, що «Зеленський помиляється».

«Я не уявляю собі, щоб польські патріоти, а особливо польський президент, польський уряд, у такій ситуації не були б разом і не об'єдналися. Володимире, шановний пане президенте, ця суперечка взагалі не стосується внутрішніх питань Польщі. Їх не існує, бо всі поляки знають і розуміють, скільки зла заподіяли полякам, польським дітям українські націоналісти. Президент Зеленський помиляється, дякую», – заявив президент Польщі.

Нагадаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни. Після цього низка українських експрезидентів та дипломатів оголосили про повернення польських відзнак. Згодом у канцелярії польського президента пояснили це рішення та заявили, що повернення нагород поштою стало додатковою образою для польської сторони.

До слова, глава канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Збігнев Богуцький розкритикував представників української влади через рішення повернути польські державні нагороди. 

Раніше у канцелярії президента Польщі вже коментували рішення про позбавлення Зеленського нагороди та пояснювали, чому орден Білого Орла досі залишається у деяких суперечливих історичних постатей та політиків. Там також заявляли, що повернення нагород поштою стало додатковою образою для польської сторони. Представники оточення Навроцького наголошували, що Польща продовжує підтримувати Україну, однак не погоджується з окремими рішеннями та заявами української влади у питаннях історичної політики.

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Теги: Кароль Навроцький Володимир Зеленський Україна Польща

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