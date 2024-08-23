Коли закінчиться війна? Основні передумови

«Якою буде ситуація на полі бою на початку 2025 року, вгадати складно. А вона першочергово важлива»

Я не знаю, коли війна закінчиться, але я можу припустити, коли вона може почати закінчуватися.

У своїх міркуваннях я відштовхуюсь від того, що в голові у Путіна. Тому що для домовленостей потрібні двоє, і поки Путін не готовий вести переговори, ні про які переговори говорити немає сенсу.

Наразі Путіну переговори не потрібні. Його армія продовжує прокладати дороги смерті на Донбасі, площа захоплених територій зростає, народ іде підписувати контракти, а фінансів для цього вистачає. Так, є операція ЗСУ у Курській області, але схоже, що Путін розглядає її як щось випадкове та тимчасове.

А тепер давайте перенесемося в січень 2025 року

У грудні на закриття дірки у бюджеті підуть чергові мільярди з Фонду народного благополуччя (ФНБ). Загалом за рік ФНБ скоротиться на $20-30 млрд і залишиться ще 20-30. Тобто вистачить до кінця 2025 року, а далі доведеться друкувати.

На складах із радянською бронетехнікою до середини 2025 року в основному залишиться мотлох. Так, можна воювати м'ясом, артою та КАБами. Але м'ясо коштує дорого, потенційних учасників програми «отримай мільйон рублів та дрон у голову» не нескінченну кількість, а другу хвилю примусової мобілізації проводити дуже не хочеться. З КАБами після обкатки F-16 теж може стати складніше.

Тобто душа вимагає продовження банкету, але гроші та ресурси на цей банкет уже закінчуються. Їхній кінець видно.

Виходячи з цього, я припускаю, що на початку 2025 року Путін серйозно замислиться про переговори.

Тільки не треба плутати його перманентний клоунський триндеж про «готовність» із реальною готовністю. Ну і врахуйте, що швидко ця каша не звариться, ми вже маємо звикнути, що все відбувається повільно.

Якою буде ситуація на полі бою на початку 2025 року, важко вгадати. А вона першочергово важлива.

Хто переможе на виборах у США, поки що теж неясно. Тут грає роль як особистість нового президента, так і розклад обох палат Конгресу.

Але думаю, що будь-який підсумок виборів у США не стане повною катастрофою з огляду на міжнародні програми допомоги на 2025 рік. Залежно від результату виборів, зброї від західних партнерів ми отримаємо або стільки ж, як у 2024, або менше, але 2025 у будь-якому випадку протримаємося.

Тобто становище на фронті та результат виборів у США можуть посилити чи послабити наші позиції, а також бажання вести переговори.

Висновки

У 2025 році почне проглядатися межа ресурсів у РФ, що може стати мотивом для ініціювання переговорів. Про якісь інші подробиці поки що міркувати зарано.