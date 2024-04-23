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«Йдеться про події 2017-2018 років»: міністр агрополітики прокоментував підозру НАБУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Йдеться про події 2017-2018 років»: міністр агрополітики прокоментував підозру НАБУ
Міністр заявив, що всі дані щодо справи відкриті для правоохоронців, а докази та аргументи сторін перебувають на розгляді судів
фото з відкритих джерел

Сольський: Обставини у справі семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, якому НАБУ сьогодні, 23 квітня, повідомило про підозру, заявив, що події у справі стосуються періоду, коли він був на посаді адвоката, а не міністра. Про це повідомляє Мінагрополітики у Telegram.

«Події, щодо яких, за інформацією НАБУ, повідомлено про підозру мені та щодо яких поширюється інформація в ЗМІ, стосуються періоду 2017-2018 рр., тобто в час коли я був адвокатом та не був ані Міністром аграрної політики та продовольства України, ані Головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики», – наголосив Сольський.

За його словами, обставини у справі семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону. 

«Спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і як мені відомо, на сьогоднішній день ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ», – зауважив міністр аграрної політики та продовольства.

Також Микола Сольський додав, що зі свого боку гарантує «відкритість для встановлення істини, але і в цьому немає потреби – всі дані відкриті для правоохоронців».

Нагадаємо, чинного міністра і ексголову аграрного комітету Верховної Ради викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. Як зазначається, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Раніше стало відомо, що Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишнього народного депутата Руслана Демчака у справі про зловживання владою або службовим становищем. 

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Теги: Микола Сольський розшук Telegram Мінагрополітики міністр

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