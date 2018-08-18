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    Фото

    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира

    • Розсилка
    Фотограф Мани - Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Фотограф Мани

    Сюрреалистические снимки, в которых раскрыта неисчерпаемая сила природы

    Многие из нас слышали о гигантских людях и чудовищах из сказок. А торонтский фотограф Мани с помощью фотошопа создает сюрреалистический мир, где по земле бродят огромные животные.

    В его Instagram-аккаунте дикие и домашние животные представляются чудовищными зверями, спокойно разгуливающими по городам и дикой местности. Также в фотоманипуляциях Mani зачастую можно увидеть людей-путешественников, которые по сравнению с гигантскими животными превращаются в карликов.

    К счастью, в большинстве случаев гиганты выглядят не угрожающе, наоборот, они защищают и оберегают своих «крошечных» сожителей в лице людей. 

    Серия фотографий пробуждает в нас чувство, что мать-природа гораздо более велика, чем любой из нас, и замечательных созданий, с которыми мы делим эту планету, следует уважать.

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    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира
    Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира

    Хотя котики и большими остаются милыми созданиями.

    Джерело: newsyou.info

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