Поменялись ролями: фотопроект, где гигантские животные — хозяева мира



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Фотограф Мани

Сюрреалистические снимки, в которых раскрыта неисчерпаемая сила природы

Многие из нас слышали о гигантских людях и чудовищах из сказок. А торонтский фотограф Мани с помощью фотошопа создает сюрреалистический мир, где по земле бродят огромные животные.

В его Instagram-аккаунте дикие и домашние животные представляются чудовищными зверями, спокойно разгуливающими по городам и дикой местности. Также в фотоманипуляциях Mani зачастую можно увидеть людей-путешественников, которые по сравнению с гигантскими животными превращаются в карликов.

К счастью, в большинстве случаев гиганты выглядят не угрожающе, наоборот, они защищают и оберегают своих «крошечных» сожителей в лице людей.



Серия фотографий пробуждает в нас чувство, что мать-природа гораздо более велика, чем любой из нас, и замечательных созданий, с которыми мы делим эту планету, следует уважать.

Хотя котики и большими остаются милыми созданиями.

Джерело: newsyou.info