«Обувь для вечеринок»: популярный бренд выпустил ботинки с открывашкой для пива в каблуке



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instagram.com/vetements_official

Основатель французского модного бренда Vetements грузинский дизайнер Демна Гвасалия создал необычную обувь для тусовщиков

На странице бренда в Instagram появились фото черных ботильонов из кожи с эффектом крокодила с острым носком, сзади каблуков которых размещены металлические открывашки для бутылок.

Поклонники с восторгом отреагировали на модель. «Гениально», — написал в комментариях американский дизайнер Марк Джейкобс. «Ну тогда и с зажигалкой надо сделать, правый с открывашкой, левый с зажигалкой», — посоветовала русскоязычная подписчица Vetements.

«Как удобно! Они мне очень нужны», — отметил третий комментатор. «Наконец-то хоть кто-то сделал прорыв в моде», — обрадовался четвертый.

На сайте бренда пара сапог с открывашкой продается по цене 1395 долларов (32,5 тысяч гривен).

Демна Гвасалия – грузинский дизайнер, креативный директор бренда Balenciaga. Ранее представлял серьги в виде крышек от бутылок. 16 сентября также стало известно, что Гвасалия покидает Vetements. Французский коллектив одежды поблагодарил дизайнера за большой вклад в развитие Vetements и моды в целом.

Джерело: instagram.com/vetements_official