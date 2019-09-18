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    «Обувь для вечеринок»: популярный бренд выпустил ботинки с открывашкой для пива в каблуке

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    «Обувь для вечеринок»: популярный бренд выпустил ботинки с открывашкой для пива в каблуке
    instagram.com/vetements_official

    Основатель французского модного бренда Vetements грузинский дизайнер Демна Гвасалия создал необычную обувь для тусовщиков

    На странице бренда в Instagram появились фото черных ботильонов из кожи с эффектом крокодила с острым носком, сзади каблуков которых размещены металлические открывашки для бутылок.

    Поклонники с восторгом отреагировали на модель. «Гениально», — написал в комментариях американский дизайнер Марк Джейкобс. «Ну тогда и с зажигалкой надо сделать, правый с открывашкой, левый с зажигалкой», — посоветовала русскоязычная подписчица Vetements.

    «Как удобно! Они мне очень нужны», — отметил третий комментатор. «Наконец-то хоть кто-то сделал прорыв в моде», — обрадовался четвертый.

    На сайте бренда пара сапог с открывашкой продается по цене 1395 долларов (32,5 тысяч гривен).

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    instagram.com/vetements_official
    instagram.com/vetements_official
    instagram.com/vetements_official
    vetementswebsite.com
    vetementswebsite.com
    vetementswebsite.com
    vetementswebsite.com

    Демна Гвасалия – грузинский дизайнер, креативный директор бренда Balenciaga. Ранее представлял серьги в виде крышек от бутылок. 16 сентября также стало известно, что Гвасалия покидает Vetements. Французский коллектив одежды поблагодарил дизайнера за большой вклад в развитие Vetements и моды в целом.

    Джерело: instagram.com/vetements_official

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