  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Сандра Буллок омолаживается «пенисными процедурами»

    • Розсилка
    Сандра Буллок
    Сандра Буллок

    Актриса рассказала об очень необычной процедуре омоложения кожи лица

    Голливудская звезда Сандра Буллок призналась, что сохраняет идеальную внешность благодаря необычной косметической процедуре. Она заключается в том, что в кожу лица вводят стволовые клетки из крайней плоти корейских младенцев.

    «День ты выглядишь как жертва ожога», - поделилась впечатлениями от этого артистка.

    Когда телеведущая попыталась объяснить, о чем говорит ее 53-летняя гостья, актриса поспешила с уточнением. «Это не то, что я лежу там с маленькими кусочками (крайней плоти) на всем лице. Я зову это «пенисной процедурой», и думаю, что когда вы увидите, как хорошо это действует на ваше лицо, вы тоже побежите к своему косметологу и скажете: «Дайте мне пенис!» Вот что будет», - заинтриговала Сандра.

    Читайте также: Анна Седокова порадовала поклонников снимками в купальнике.

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    мода и красота актриса здоровый образ жизни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ