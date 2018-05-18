Сандра Буллок омолаживается «пенисными процедурами»

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Сандра Буллок

Актриса рассказала об очень необычной процедуре омоложения кожи лица

Голливудская звезда Сандра Буллок призналась, что сохраняет идеальную внешность благодаря необычной косметической процедуре. Она заключается в том, что в кожу лица вводят стволовые клетки из крайней плоти корейских младенцев.

«День ты выглядишь как жертва ожога», - поделилась впечатлениями от этого артистка.

Когда телеведущая попыталась объяснить, о чем говорит ее 53-летняя гостья, актриса поспешила с уточнением. «Это не то, что я лежу там с маленькими кусочками (крайней плоти) на всем лице. Я зову это «пенисной процедурой», и думаю, что когда вы увидите, как хорошо это действует на ваше лицо, вы тоже побежите к своему косметологу и скажете: «Дайте мне пенис!» Вот что будет», - заинтриговала Сандра.

Джерело: ТСН