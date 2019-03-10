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    Фото

    Азиатская модель с необычной внешностью стала звездой рекламы

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    Азиатская модель с необычной внешностью стала звездой рекламы
    instagram.com/qizhen_gao

    Не так давно мировой глянец опубликовал на страничке в социальной сети Инстаграм новый рекламный пост

    Команда американского журнала продемонстрировала фешн-фото шанхайской модели Gao Qizhen.

    Девушка является студенткой факультета текстильного дизайна в Лондонском колледже моды в Великобритании. Однако не всем пользователям соцсети понравился данный снимок.

    Пост, на котором запечатлена китаянка с маленькими узкими глазами, плоским носом и характерной родинкой возле тонких бровей вызвал бурю обсуждений в cети.

    Такую необычную внешность молодой девушки оценили многочисленные подписчики модного глянца, однако некоторые фолловеры все же раскритиковали выбор американской редакции.

    Некоторые китайские пользователи сети пожаловались на то, что команда журнала в очередной раз якобы очернила азиатов.

    Так, жители недовольны тем, что многие фешн-редакторы и фотографы выбирают для съемок моделей, которые продвигают в массы определенный внешний стереотип касательно азиатов.

    А именно подписчики говорят о маленьких узких глазах и пироговидном контуре лица.

    «Теперь все зашло слишком далеко в тревожную территорию. Интересно? Да. Красивая? Нет. Верните, пожалуйста, классических красавиц. Они существуют во всех расах», - написал один из подписчиков модного глянца.

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    instagram.com/qizhen_gao
    instagram.com/qizhen_gao
    instagram.com/qizhen_gao
    instagram.com/qizhen_gao
    instagram.com/qizhen_gao
    instagram.com/qizhen_gao
    instagram.com/qizhen_gao

    Сама модель действительно выглядит достаточно интересно и по ней сразу можно определить к какой расе и стране она принадлежит. Предлагаем вам взглянуть на подборку фото из социальной сети Инстаграм студентки Gao Qizhen.

    Джерело: joinfo.ua

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