Беременная Кейт Миддлтон порадовала акушеров и гинекологов

Супруга принца Уильяма стала патроном престижного учебного заведения

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая ждет третьего ребенка, совершила официальный визит в Королевский колледж акушеров и гинекологов. Там ей рассказали о программах обучения и профессиональной подготовке врачей, а также присвоили статус патрона этого учебного заведения. На публике Кэтрин появилась в синем платье для беременных и



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Кейт Миддлтон

Супруга принца Уильяма стала патроном престижного учебного заведения

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая ждет третьего ребенка, совершила официальный визит в Королевский колледж акушеров и гинекологов. Там ей рассказали о программах обучения и профессиональной подготовке врачей, а также присвоили статус патрона этого учебного заведения.

На публике Кэтрин появилась в синем платье для беременных и красивом пальто, которое, вероятнее всего, было сшито на заказ. К образу подобрала серьги и подвеску с синим камнем, а также туфли на высоких каблуках. В руках Кейт несла красивый букет весенних цветов и маленький черный клатч.

Некоторые поклонники в соцсетях предполагают, что цветом своего наряда Кэтрин намекает на то, что она все же вынашивает мальчика. Третий ребенок Кембриджей, напомним, появится на свет уже в апреле.

Джерело: ТСН