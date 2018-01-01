  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Беременная Кейт Миддлтон порадовала акушеров и гинекологов

    Супруга принца Уильяма стала патроном престижного учебного заведения
    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая ждет третьего ребенка, совершила официальный визит в Королевский колледж акушеров и гинекологов. Там ей рассказали о программах обучения и профессиональной подготовке врачей, а также присвоили статус патрона этого учебного заведения. На публике Кэтрин появилась в синем платье для беременных и
    • Сьогодні, 18:41
    • Розсилка
    Кейт Миддлтон
    Кейт Миддлтон

    Супруга принца Уильяма стала патроном престижного учебного заведения

    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая ждет третьего ребенка, совершила официальный визит в Королевский колледж акушеров и гинекологов. Там ей рассказали о программах обучения и профессиональной подготовке врачей, а также присвоили статус патрона этого учебного заведения.

    На публике Кэтрин появилась в синем платье для беременных и красивом пальто, которое, вероятнее всего, было сшито на заказ. К образу подобрала серьги и подвеску с синим камнем, а также туфли на высоких каблуках. В руках Кейт несла красивый букет весенних цветов и маленький черный клатч.

    Некоторые поклонники в соцсетях предполагают, что цветом своего наряда Кэтрин намекает на то, что она все же вынашивает мальчика. Третий ребенок Кембриджей, напомним, появится на свет уже в апреле.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Беременная Кейт Миддлтон порадовала акушеров и гинекологов
    Беременная Кейт Миддлтон порадовала акушеров и гинекологов
    Беременная Кейт Миддлтон порадовала акушеров и гинекологов
    Беременная Кейт Миддлтон порадовала акушеров и гинекологов
    Беременная Кейт Миддлтон порадовала акушеров и гинекологов
    Беременная Кейт Миддлтон порадовала акушеров и гинекологов

    Читайте также: Принц Гарри позвал на свадьбу с Меган Маркл своих бывших девушек.

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    мода и красота Кейт Миддлтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ