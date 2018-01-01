Беременная Кейт Миддлтон порадовала акушеров и гинекологов
- Сьогодні, 18:41
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Супруга принца Уильяма стала патроном престижного учебного заведения
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая ждет третьего ребенка, совершила официальный визит в Королевский колледж акушеров и гинекологов. Там ей рассказали о программах обучения и профессиональной подготовке врачей, а также присвоили статус патрона этого учебного заведения.
На публике Кэтрин появилась в синем платье для беременных и красивом пальто, которое, вероятнее всего, было сшито на заказ. К образу подобрала серьги и подвеску с синим камнем, а также туфли на высоких каблуках. В руках Кейт несла красивый букет весенних цветов и маленький черный клатч.
Некоторые поклонники в соцсетях предполагают, что цветом своего наряда Кэтрин намекает на то, что она все же вынашивает мальчика. Третий ребенок Кембриджей, напомним, появится на свет уже в апреле.
Джерело: ТСН