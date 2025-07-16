Соціолог розповів, хто і чому повертається в Україну під час війни

До України, в основному, повертаються люди похилого віку та одинаки

Кількість людей, які залишають Україну, у два-три рази перевищує кількість тих, хто повертається з-за кордону. Про це, як повідомляє «Главком», в ефірі телеканалу «Київ24» розповів соціолог Володимир Паніотто.

За його словами, у перші роки повномасштабної війни частіше поверталися сім’ї з дітьми. Сьогодні ж серед тих, хто повертається, переважають літні люди та одинаки.

«Основною причиною повернення залишається бажання бути поряд із близькими – це мотивує 70% людей. Також серед факторів – пошук житла (23%), працевлаштування (28%) і покращення безпекової ситуації (8%)», – зазначив Паніотто.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії й соцдосліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук Елла Лібанова вважає, що до України навряд чи повернеться більша частина тих біженців, які виїхали із країни повною родиною, мають хронічно хворих членів сімʼї або вже влаштувалися у країнах з вищим рівнем життя.

Водночас Канада не готова надати дозвіл на постійне проживання всім українцям, які прибули через війну. Утім близько 300 тис. українських біженців можуть залишатися в країні, оскільки уряд не планує примусових депортацій.

Також «Главком» писав, що Німеччина продовжить відмовляти у в'їзді прохачам притулку, попри рішення адміністративного суду Берліна щодо незаконності такої практики.