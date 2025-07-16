Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Соціолог розповів, хто і чому повертається в Україну під час війни

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Соціолог розповів, хто і чому повертається в Україну під час війни
Основною причиною повернення до України залишається бажання бути поряд із близькими
фото: УЗ

До України, в основному, повертаються люди похилого віку та одинаки

Кількість людей, які залишають Україну, у два-три рази перевищує кількість тих, хто повертається з-за кордону. Про це, як повідомляє «Главком», в ефірі телеканалу «Київ24» розповів соціолог Володимир Паніотто.

За його словами, у перші роки повномасштабної війни частіше поверталися сім’ї з дітьми. Сьогодні ж серед тих, хто повертається, переважають літні люди та одинаки.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«Основною причиною повернення залишається бажання бути поряд із близькими – це мотивує 70% людей. Також серед факторів – пошук житла (23%), працевлаштування (28%) і покращення безпекової ситуації (8%)», – зазначив Паніотто.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії й соцдосліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук Елла Лібанова вважає, що до України навряд чи повернеться більша частина тих біженців, які виїхали із країни повною родиною, мають хронічно хворих членів сімʼї або вже влаштувалися у країнах з вищим рівнем життя.

Водночас Канада не готова надати дозвіл на постійне проживання всім українцям, які прибули через війну. Утім близько 300 тис. українських біженців можуть залишатися в країні, оскільки уряд не планує примусових депортацій.

Також «Главком» писав, що Німеччина продовжить відмовляти у в'їзді прохачам притулку, попри рішення адміністративного суду Берліна щодо незаконності такої практики.

Читайте також:

Теги: біженці війна соціум статистика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що заважає Україні перенести війну на територію ворога
Україна готує атаки вглиб Росії. Що з цим не так?
14 липня, 11:33
Ситуація з демографією у РФ неблискуча
Навіщо Кремль закрив дані про демографію?
5 липня, 16:23
Зеленський зустрівся з Трампом на саміті НАТО у Гаазі
Чому Трамп пом’якшав щодо України? Три можливі пояснення
27 червня, 11:18
Біженці з України викликають у Європі все більше питань
У Європі назріває конфлікт через біженців з України
9 червня, 13:58
Кількість офіційно зареєстрованих українських біженців у Польщі наближається до мільйона
Посол розказав, як зростає кількість біженців з України у Польщі
30 червня, 15:57
Швейцарія хочее змінити правила для біженців з України
Швейцарія готується скасувати захист для біженців з України
20 червня, 13:36
Внаслідок атаки РФ на Житомирщині зазнали пошкоджень виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі
РФ атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА
9 липня, 09:09
Спецпредставник президента США особливо акцентував на темі повернення українських дітей
Келлог наголосив, що Україні потрібен новий «план Маршалла»
10 липня, 08:45
З перших днів повномасштабного вторгнення, разом із братом Олександром, Сергій Дудар добровільно вступив до лав ЗСУ
Пішов захищати Україну разом із братом. Згадаймо Сергія Дударя
11 липня, 09:00

Суспільство

Українці можуть приєднатися до груп протиповітряної оборони: умови та грошова винагорода
Українці можуть приєднатися до груп протиповітряної оборони: умови та грошова винагорода
Соціолог розповів, хто і чому повертається в Україну під час війни
Соціолог розповів, хто і чому повертається в Україну під час війни
Що треба зробити після сплати штрафу від ТЦК: роз'яснення Міноборони
Що треба зробити після сплати штрафу від ТЦК: роз'яснення Міноборони
Боронив Україну на Запорізькому напрямку. Згадаймо 23-річного Ігоря Пашка
Боронив Україну на Запорізькому напрямку. Згадаймо 23-річного Ігоря Пашка
В Україні сильна спека: прогноз погоди на 16 липня
В Україні сильна спека: прогноз погоди на 16 липня
Солотвино: чим унікальний соляний курорт та скільки коштує відпочинок
Солотвино: чим унікальний соляний курорт та скільки коштує відпочинок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2025
89K
Генпрокурор ухвалив рішення щодо всіх прокурорів з інвалідністю
40K
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
13K
З українських прилавків зникає популярна риба
4332
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua