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Столична прокуратура через суд вимагає порятунку історичної садиби Барбана

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Столична прокуратура через суд вимагає порятунку історичної садиби Барбана
Особняк початку XX століття внесено до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Будівля на вул. Обсерваторній, 6 є щойно виявленим об’єктом культурної спадщини

Київська міська прокуратура подала позов до адміністративного суду з вимогою зобов’язати власника садиби Барбана на вулиці Обсерваторній укласти охоронний договір та провести невідкладні консерваційні та протиаварійні роботи. Про це повідомляє «Главком» із повідомлення пресслужби Київської міської прокуратури.

Як повідомляє пресслужба столичної прокуратури, будівля на вул. Обсерваторній, 6 є щойно виявленим об’єктом культурної спадщини та важливою частиною історичного середовища району. Особняк початку XX століття внесено до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва.

Будівля на вул. Обсерваторній, 6 є щойно виявленим об’єктом культурної спадщини
Будівля на вул. Обсерваторній, 6 є щойно виявленим об’єктом культурної спадщини
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

На думку столичних прокурорів, власник будинку ухиляється від покладеного законодавством обов’язку щодо укладення охоронного договору на будівлю та приведення її до належного стану. 

«У зв’язку з цим, Київською міською прокуратурою подано до адміністративного суду позов в інтересах держави про зобов’язання власника укласти охоронний договір на садибу та провести невідкладні консерваційні та протиаварійні роботи», – наголошується у заяві. 

Садиба Барбана 

Садиба Барбана, також відома як Особняк Барбана, – історична будівля в Києві на вулиці Обсерваторній, 6, зведена наприкінці XIX століття. Цей одноповерховий будинок є рідкісним зразком житла середнього класу з витонченим цегляним декором.

Особняк Барбана (жовтень 2021 року)
Особняк Барбана (жовтень 2021 року)
фото: Вікіпедія

Історія власників та використання

Садиба побудована у1891 році. Спочатку будівлю споруджували для титулярного радника Олександра Андрійовича Барбана. Потім вона належала дворянину Івану Гореславському. 1910 року садибу придбав відомий провізор В'ячеслав Миколайович Геращеневський, також він обіймав посаду казначея Київського аптечного товариства, яке знаходилось під керівництвом Адама Марцинчика. Після революції будинок був переданий радянській владі. 1944—1945 року в садибі мешкала сім'я голови Комітету у справах мистецтв при Раднаркомі УРСР, академіка-драматурга Олександра Корнійчука. Згодом будинок віддали дитячій соматичній лікарні. Починаючи з 70-х років XX століття, в садибі містилися різні установи, зокрема редакція газети «Культура і життя». З 2020 року власник садиби – ТОВ «Інформаційна група «Агентство столичних повідомлень».   

Руйнування та суспільний резонанс

Уранці 20 серпня 2021 року забудовник, попри протести активістів, зніс дворову частину садиби, що викликало значний резонанс. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що через відсутність охоронного статусу юридичних підстав для зупинки робіт не було. Водночас міністр культури Олександр Ткаченко публічно висловив обурення.

Наступного дня, 21 серпня, Рада національної безпеки і оборони України доручила відновити садибу та надати правову оцінку її знесенню.  

Частково знесена садиба Барбана отримала статус щойно виявленого обʼєкта культурної спадщини столиці 13 вересня 2024 року.

Нагадаємо, київська пам'ятка архітектури місцевого значення «Будинок з хлібною лавкою» за адресою вул. Ярославів Вал, 27 перебуває під загрозою руйнування. Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі, де столмчна прокуратура вимагає зобов’язати приватне товариство привести пам’ятку архітектури до належного стану шляхом виконання ремонтно-реставраційних робіт. Будинок по вулиці Ярославів Вал, 27 – будинок у Шевченківському районі міста Києва, на вулиці Ярославів Вал, пам'ятка архітектури місцевого значення (охоронний № 337). Він зведений на початку 1860-х років у стилі класицизму.

Теги: прокуратура архітектура Київ

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