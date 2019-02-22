Чувственные женские портреты созданные художницей-феминисткой покорили сеть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Используя всё от чернил на бумаге до масла на дереве, художник Мэнди Цунг (Mandy Tsung) создаёт увлекательные работы, которые передают сильную страсть и энергию

Являя зрителю своих очаровательных и волнительных персонажей, Цунг стремится воссоздать идеи о том, как женщина воспринимается в современном мире. Её выразительные рисунки и картины наполнены эмоциями, исходящими от красавиц с широко раскрытыми глазами до более мечтательных фигур, где каждый мощный портрет представляет собой сочетание чувственного желания, объединенного с женской силой.

Её часто спрашивают, почему она рисует только женскую фигуру. На что Мэнди не без улыбки говорит:

«Интересно, мужчинам-художникам задают этот вопрос так же часто, как и мне? В конце концов, будучи женщиной, независимо от того, есть ли у меня какой-либо сознательный мотив или нет, у меня действительно есть глубокий уровень понимания того, что значит жить в женском теле. Разумно думать, что я полностью отождествляюсь с тем, что рисую».

С тех пор, как она была маленькой девочкой, окружённой литературой, журналами и комиксами, на которых изображались очаровательные женщины, Цунг чувствовала желание подражать и разрушать образы, которые отражают её взгляд на то, что значит быть женщиной. По мере того как она всё больше осознавала мир вокруг неё, этот опыт женственности расширялся и развивался. Так уж случилось, что из-за своей гендерной принадлежности, женщина столкнулась со множеством ограничений. Именно поэтому она решила, что персонажи на её картинах всегда должны быть эмоциональными, чтобы передать глубину человеческого опыта через универсальные жесты и выражения. Совсем недавно она поняла, что это её личный опыт, о котором она, в первую очередь, имеет право говорить. Как бы ей ни хотелось решать все мировые проблемы с помощью своего искусства, по её словам, лучше всего служить миру, если её внутренний голос расскажет её собственную уникальную историю о смешанной расе, а также о странной женщине-феминистке.

Это неотъемлемый контекст, в котором создаётся всё искусство Мэнди. Очень часто это результат преодоления негативных эмоций – отчаяния, гнева, разочарования, бессилия. Наоборот, «красивое» – это слово, которое часто прикрепляется к работе других, и, хотя это может быть поверхностным дескриптором, правда заключается в том, что автор пытается найти красоту в самые смутные моменты, чтобы достичь уровня оптимизма и трансформации ради себя самой, в ровном счёте столько же, сколько и для зрителя: «Женщины растут, чувствуя большую привязанность к собственному телу. С юных лет нас учат, что это самое важное, что у нас когда-либо будет, красота – это высшее достижение. Это также неизбежный факт, что мы будем стареть, и наши тела изменятся. Искусство – это способ обрести покой во всех этих вещах, а также свободу физического тела. Вполне естественно, что я нахожу своё выражение через женскую форму».





