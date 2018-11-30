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    Длинноволосая красавица покорила сеть роскошной шевелюрой, которую украшает цветами

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    Длинноволосая красавица покорила сеть роскошной шевелюрой, которую украшает цветами

    Многие помнят фильм про «Варвару-красу, длинную косу», но как известно, любая сказка рано или поздно может стать былью

    То, что когда-то было запредельной мечтой для большинства девушек, в настоящее время не такая уж и редкость. И, тем не менее, Крисси Элизабет – обладательница роскошных длинных волос продолжает покорять пользователей сети своей необыкновенно красивой и шелковистой «гривой» в необычной цветочной интерпретации.
    Испокон веков длинные волосы считались чуть ли не единственным символом женственности и гордостью их обладательницы. Но в настоящее время всё гораздо проще и одновременно сложнее.

    В современном мире девушки всё меньше и меньше придерживаются давних традиций, нещадно экспериментируя с собственной внешностью и не раздумывая, без малейшего сожаления состригают косы, сооружая на головах безумные причёски, а то и вовсе сбривают под ноль, сверкая лысиной. 

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    Длинноволосая красавица покорила сеть роскошной шевелюрой, которую украшает цветами
    Длинноволосая красавица покорила сеть роскошной шевелюрой, которую украшает цветами
    Длинноволосая красавица покорила сеть роскошной шевелюрой, которую украшает цветами
    Длинноволосая красавица покорила сеть роскошной шевелюрой, которую украшает цветами
    Длинноволосая красавица покорила сеть роскошной шевелюрой, которую украшает цветами
    Длинноволосая красавица покорила сеть роскошной шевелюрой, которую украшает цветами
    Длинноволосая красавица покорила сеть роскошной шевелюрой, которую украшает цветами
    Длинноволосая красавица покорила сеть роскошной шевелюрой, которую украшает цветами
    Длинноволосая красавица покорила сеть роскошной шевелюрой, которую украшает цветами
    Длинноволосая красавица покорила сеть роскошной шевелюрой, которую украшает цветами
    Длинноволосая красавица покорила сеть роскошной шевелюрой, которую украшает цветами
    Длинноволосая красавица покорила сеть роскошной шевелюрой, которую украшает цветами
    Длинноволосая красавица покорила сеть роскошной шевелюрой, которую украшает цветами
    Длинноволосая красавица покорила сеть роскошной шевелюрой, которую украшает цветами

    Да вот только Крисси решила поступить иначе и вместо того, чтобы быть, как все, она выбрала для себя другой путь – в виде копны волос, к которым относится с особым трепетом и нежностью, бережно ухаживая за ними для поддержания естественной красоты и природного блеска. Помимо всего этого, Элизабет устраивает симпатичные и оригинальные фотосеты со своими локонами, что тут же привлекают любопытно-восторженные взгляды к ней и её страничке в Инстаграм.


    Джерело: Культурология

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