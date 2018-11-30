Длинноволосая красавица покорила сеть роскошной шевелюрой, которую украшает цветами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Многие помнят фильм про «Варвару-красу, длинную косу», но как известно, любая сказка рано или поздно может стать былью

То, что когда-то было запредельной мечтой для большинства девушек, в настоящее время не такая уж и редкость. И, тем не менее, Крисси Элизабет – обладательница роскошных длинных волос продолжает покорять пользователей сети своей необыкновенно красивой и шелковистой «гривой» в необычной цветочной интерпретации.

Испокон веков длинные волосы считались чуть ли не единственным символом женственности и гордостью их обладательницы. Но в настоящее время всё гораздо проще и одновременно сложнее.





Да вот только Крисси решила поступить иначе и вместо того, чтобы быть, как все, она выбрала для себя другой путь – в виде копны волос, к которым относится с особым трепетом и нежностью, бережно ухаживая за ними для поддержания естественной красоты и природного блеска. Помимо всего этого, Элизабет устраивает симпатичные и оригинальные фотосеты со своими локонами, что тут же привлекают любопытно-восторженные взгляды к ней и её страничке в Инстаграм.







Джерело: Культурология