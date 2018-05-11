«До» и «После»: иллюстратор высмеял житейские обычаи

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Художник замечает мелочи нашей повседневной жизни и забавно интерпретирует их в своих рисунках

Испанский художник Начо Диаз рисует забавные картинки, в которых показывает обыденные вещи «до» и «после».

Свои комиксы он показывает в Instagram-аккаунте. за его творчеством следит почти 200 тыс. подписчиков. В будущем он планирует издать отдельную книгу со своими иллюстрациями.

Его работы можно отнести к пограничному жанру - между юмором и драмой. Если копнуть глубже, то поверхностная забавность улетучивается, и перед тобой открывается новый смысл. Каждый рисунок несет в себе очень внятную идею, в корне которой - хлесткое высказывание о будничной жизни. Автор удачно обыгрывает всем известные сюжеты и символы с новой оригинальной точки зрения.

Свои иллюстрации Начо посвящает, например, тому, как меняется внешность «до» и «после» макияжа, как преображает человека выпитый кофе или же живописует настроение после того, как получил долгожданную зарплату.

Он пытается найти общее между людьми, животными, продуктами и окружающим. Так, месяц делает Селфи, а у солнца внезапно появляется борода из облака.

«Я обожаю искать общее между людьми и предметами, а также животными и продуктами питания. Используя элементы, с которыми мы знакомы в наших жизненных ситуациях, я могу сблизить людей и, наконец, заставить их улыбнуться», - рассказал Диаз.

Джерело: 24tv.ua