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    Две британки переоборудовали двухэтажный автобус в приют для бездомных (Фото)

    Движущийся приют для бездомных рассчитан на 12 пассажиров
    Жительницы Великобритании Сэмми Баркрофт и Джоан Вайнс, которые являются лидерами благотворительного фонда Rucksack Project, переоборудовали двухэтажный автобус в полноценный приют. На работу у них ушло около восьми месяцев. Для переоборудования этого автобуса привлекалось около 70-80 рабочих. Сэмми и Джоан вложили в этот проект $8 тыс. Однако
    • Сьогодні, 19:35
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    Движущийся приют для бездомных рассчитан на 12 пассажиров

    Жительницы Великобритании Сэмми Баркрофт и Джоан Вайнс, которые являются лидерами благотворительного фонда Rucksack Project, переоборудовали двухэтажный автобус в полноценный приют.

    На работу у них ушло около восьми месяцев. Для переоборудования этого автобуса привлекалось около 70-80 рабочих. Сэмми и Джоан вложили в этот проект $8 тыс. Однако если учесть стоимость всех работ, которые были совершены благотворителями на добровольных началах, то общая стоимость автобуса достигнет, по оценкам создателей, $33 тыс.

    В результате автобус был оборудован 12 кроватями, полноценной кухней, душевой кабиной, а также диванами в импровизированной лаунж-зоне.   

    Работницы фонда Rucksack Project планируют курсировать по улицам близлежащих городов, чтобы давать приют бездомным. 

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    Две британки переоборудовали двухэтажный автобус в приют для бездомных (Фото)
    Две британки переоборудовали двухэтажный автобус в приют для бездомных (Фото)
    Две британки переоборудовали двухэтажный автобус в приют для бездомных (Фото)
    Две британки переоборудовали двухэтажный автобус в приют для бездомных (Фото)
    Две британки переоборудовали двухэтажный автобус в приют для бездомных (Фото)
    Две британки переоборудовали двухэтажный автобус в приют для бездомных (Фото)
    Две британки переоборудовали двухэтажный автобус в приют для бездомных (Фото)
    Две британки переоборудовали двухэтажный автобус в приют для бездомных (Фото)
    Две британки переоборудовали двухэтажный автобус в приют для бездомных (Фото)
    Две британки переоборудовали двухэтажный автобус в приют для бездомных (Фото)
    Две британки переоборудовали двухэтажный автобус в приют для бездомных (Фото)
    Две британки переоборудовали двухэтажный автобус в приют для бездомных (Фото)
    Две британки переоборудовали двухэтажный автобус в приют для бездомных (Фото)

    Джерело: boredpanda.com

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