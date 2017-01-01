Две британки переоборудовали двухэтажный автобус в приют для бездомных (Фото)

Движущийся приют для бездомных рассчитан на 12 пассажиров

Жительницы Великобритании Сэмми Баркрофт и Джоан Вайнс, которые являются лидерами благотворительного фонда Rucksack Project, переоборудовали двухэтажный автобус в полноценный приют. На работу у них ушло около восьми месяцев. Для переоборудования этого автобуса привлекалось около 70-80 рабочих. Сэмми и Джоан вложили в этот проект $8 тыс. Однако



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Движущийся приют для бездомных рассчитан на 12 пассажиров

Жительницы Великобритании Сэмми Баркрофт и Джоан Вайнс, которые являются лидерами благотворительного фонда Rucksack Project, переоборудовали двухэтажный автобус в полноценный приют.

На работу у них ушло около восьми месяцев. Для переоборудования этого автобуса привлекалось около 70-80 рабочих. Сэмми и Джоан вложили в этот проект $8 тыс. Однако если учесть стоимость всех работ, которые были совершены благотворителями на добровольных началах, то общая стоимость автобуса достигнет, по оценкам создателей, $33 тыс.

В результате автобус был оборудован 12 кроватями, полноценной кухней, душевой кабиной, а также диванами в импровизированной лаунж-зоне.

Работницы фонда Rucksack Project планируют курсировать по улицам близлежащих городов, чтобы давать приют бездомным.

Джерело: boredpanda.com