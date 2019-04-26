Крис Эванс признался, что плакал шесть раз во время просмотра фильма «Мстители: Финал»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уже на следующей неделе российские зрители смогут оценить четвёртых «Мстителей», и исполнитель роли Капитана Америки предупреждает их запасаться носовыми платками

Конец десятилетней истории киновселенной Marvel обещает не оставить равнодушным никого. Во всяком случае, Крис Эванс успел шесть раз расплакаться во время просмотра фильма.

В этот понедельник 37-летний актёр посетил премьеру «Финала» в Лос-Анджелесе, на которой не сумел сдержать эмоций во время просмотра фильма. Экранный Стив Роджерс признался в интервью, что его пробило на слезу. «Вместе со мной на премьеру пришли мои друзья и родные, — сказал Крис Эванс, обращаясь к коллегам по фильму, — между нами образовалась прочная связь, выходящая за пределы экрана. Я плакал, наверное, шесть раз за сегодняшний вечер».

Либо создатели постарались на славу, увеличив уровень юмора, экшна и драмы во много раз, либо всё дело в чувствительности Эванса. Он не раз признавался, насколько легко ему расчувствоваться при просмотре диснеевских мультфильмов. Кроме того, для одного из главной шестёрки актеров, по слухам, «Мстители: Финал» могут стать последним появлением в киновселенной Marvel, а герой Криса является фаворитом на выбывание.

Джерело: popcornnews