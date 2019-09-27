Экстремалы рискнули жизнью ради фантастических фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

dnpmag.com

Они показали достопримечательности такими, какими их еще никто не видел

Поиск незаезженных ракурсов городских улиц привел Виталия Раскалова и Вадима Махорова на крышу. Несколькими сериями снимков крышелазание не ограничилось, и очень скоро увлечение фотосъемкой с высоты переросло в нечто большее, чем в просто хобби.

С тех пор парни отыскивают самые крутые места в разных странах мира, чтобы сделать головокружительное, во всех смыслах этого слова, фото или снять видео.

Без разрешения, всякой страховки и памперсов они взбираются на любые крыши, получая дозу адреналина, а вместе с ней снимки в придачу.

Этих руферов не пугают ни трудности, ни встречи с полицией, и ради зрелищных кадров они готовы покорить любую крышу.

Руферы 5 часов прятались от охраны, чтобы залезть на вершину египетской пирамиды. За это им грозит до 3х лет тюрьмы.

Эти отчаянные парни взобрались на крышу одного из самых высоких соборов в мире с помощью строительных лесов. А также покорили 650-метровую Шанхайскую башню на этапе строения.

«Несколько месяцев назад мы запланировали путешествие по крупным городам Китая, начиная от Гонконга заканчивая Шанхаем. Главной целью нашей поездки была самая высокая стройка в мире, Шанхайская Башня, которая сейчас находится на стадии строительства, на данный момент ее высота вместе со стрелой крана достигает чуть более 650 метров, что делает башню вторым сооружением по высоте в мире, после Бурдж-Халифы в ОАЭ».

«Зная о весьма жестких законах в Китае, мы тщательно подготовились и выбрали подходящую дату, китайский новый год. На время, которого охрана была менее бдительная, рабочие отсутствовали, а краны не работали. Пробирались на кран мы около полуночи, почти 2 часа поднимались 120 этажей пешком и почти 18 часов проспали на стройке в ожидании хорошей погоды».

Джерело: dnpmag.com