Симпсоны сделали это первыми: культовое шоу предсказало Грету Тунберг
Популярный мультсериал прославился не только благодаря своему искрометному юмору, но и поразительными пророчествами
Американский мультипликационный сериал «Симпсоны» – история обыкновенного семейства из городка Спрингфилд. Проект был задуман и воплощен в жанре комедии, а его создателем стал карикатурист Мэтт Грейнинг.
Самое длинное шоу в истории американского телевидения дало старт в 1989 году и предсказало множество глобальных событий.
Одним из предсказаний можно назвать и выступление юной активистки Греты Тунберг на Саммите ООН, где девочка отчитала мировых лидеров за отношение к глобальному потеплению.
Само пророчество связывают с образом Лизы Симпсон, которая также стала иконой феминизма, активисткой и пошла в ООН.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировых лидеров, собравшихся в Нью-Йорке на климатический саммит ООН, в недостаточном внимании к глобальной проблеме изменения климата.
«Вы украли мои мечты, мое детство своим пустословием. И это мне еще повезло! - заявила Тунберг с трибуны ООН. - Люди страдают, люди умирают, рушатся целые экосистемы. Мы на пороге массового вымирания! А все, о чем вы можете говорить, - это деньги и сказки о вечном экономическом росте».
Джерело: boredpanda.com