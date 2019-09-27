Симпсоны сделали это первыми: культовое шоу предсказало Грету Тунберг



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boredpanda.com

Популярный мультсериал прославился не только благодаря своему искрометному юмору, но и поразительными пророчествами

Американский мультипликационный сериал «Симпсоны» – история обыкновенного семейства из городка Спрингфилд. Проект был задуман и воплощен в жанре комедии, а его создателем стал карикатурист Мэтт Грейнинг.

Самое длинное шоу в истории американского телевидения дало старт в 1989 году и предсказало множество глобальных событий.

Одним из предсказаний можно назвать и выступление юной активистки Греты Тунберг на Саммите ООН, где девочка отчитала мировых лидеров за отношение к глобальному потеплению.

Само пророчество связывают с образом Лизы Симпсон, которая также стала иконой феминизма, активисткой и пошла в ООН.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировых лидеров, собравшихся в Нью-Йорке на климатический саммит ООН, в недостаточном внимании к глобальной проблеме изменения климата.

«Вы украли мои мечты, мое детство своим пустословием. И это мне еще повезло! - заявила Тунберг с трибуны ООН. - Люди страдают, люди умирают, рушатся целые экосистемы. Мы на пороге массового вымирания! А все, о чем вы можете говорить, - это деньги и сказки о вечном экономическом росте».





Джерело: boredpanda.com