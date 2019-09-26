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    Gradient вызвал ажиотаж в сети: как найти своего двойника онлайн

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    Gradient вызвал ажиотаж в сети: как найти своего двойника онлайн
    twitter.com/svdrglva

    Приложение Gradient может найти ваших знаменитых «двойников»

    Приложение Gradient, с помощью которого можно найти своего знаменитого «двойника», вызвало настоящий ажиотаж в интернете. Юзеры массово загружают в социальные сети забавные фотографии и хвастаются схожестью с принцессой Дианой, Леонардо ди Каприо и даже Владимиром Зеленским.

    Стоит отметить, что фоторедактор появился в магазинах цифровой дистрибуции давно, но возможность сравнения лиц стала доступна пользователям только с последним обновлением. Система работает по простому принципу: нейросеть анализирует черты лица пользователя и с помощью базы подбирает похожую внешность, «превращая» любого человека в знаменитость.

    В App Store функция описывается как дополнение к фоторедактору. «Представляем нашу новую развлекательную функцию – самая точная в мире технология поиска похожих личностей! Узнай, кто из исторических личностей или селебрити имеет с тобой общие черты, и поделись невероятным результатом с друзьями», – отмечают разработчики.

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    instagram.com/yulia_sergeevna88
    instagram.com/pinki0307
    twitter.com/svdrglva
    instagram.com/azabraza1984
    instagram.com/yulia_sergeevna88
    instagram.com/yulia_sergeevna88
    instagram.com/yulia_sergeevna88
    instagram.com/yulia_sergeevna88
    instagram.com/yulia_sergeevna88
    instagram.com/yulia_sergeevna88
    instagram.com/yulia_sergeevna88
    instagram.com/yulia_sergeevna88
    instagram.com/yulia_sergeevna88
    instagram.com/pinki0307
    instagram.com/azabraza1984
    instagram.com/azabraza1984
    instagram.com/azabraza1984
    instagram.com/azabraza1984
    instagram.com/azabraza1984
    instagram.com/azabraza1984
    instagram.com/azabraza1984
    instagram.com/azabraza1984

    К слову, в App Store и Google Play приложение распространяется бесплатно, но некоторые функции доступны только при оформлении подписки. Правда, насчет точности технологии и «похожести» личностей можно было бы поспорить.

    Джерело: segodnya.ua

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