Gradient вызвал ажиотаж в сети: как найти своего двойника онлайн



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Приложение Gradient может найти ваших знаменитых «двойников»

Приложение Gradient, с помощью которого можно найти своего знаменитого «двойника», вызвало настоящий ажиотаж в интернете. Юзеры массово загружают в социальные сети забавные фотографии и хвастаются схожестью с принцессой Дианой, Леонардо ди Каприо и даже Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что фоторедактор появился в магазинах цифровой дистрибуции давно, но возможность сравнения лиц стала доступна пользователям только с последним обновлением. Система работает по простому принципу: нейросеть анализирует черты лица пользователя и с помощью базы подбирает похожую внешность, «превращая» любого человека в знаменитость.

В App Store функция описывается как дополнение к фоторедактору. «Представляем нашу новую развлекательную функцию – самая точная в мире технология поиска похожих личностей! Узнай, кто из исторических личностей или селебрити имеет с тобой общие черты, и поделись невероятным результатом с друзьями», – отмечают разработчики.

К слову, в App Store и Google Play приложение распространяется бесплатно, но некоторые функции доступны только при оформлении подписки. Правда, насчет точности технологии и «похожести» личностей можно было бы поспорить.

Джерело: segodnya.ua