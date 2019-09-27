Известное туристам розовое озеро поменяло свой цвет



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kanalukraina.tv

Лемурийское озеро на юге Херсонской области, которое еще называют «розовым» из-за его специфической окраски - считается одним из самых красивых озер Украины и привлекает туристов со всего мира

Ряд херсонских и всеукраинских СМИ разразился сообщениями «Лемурийское озеро стало бледным, пересыхает и на грани исчезновения!». Ссылаясь на якобы местных экологов, писали о том, что розовое озеро потеряло свой яркий цвет, которым обязано специальной бактерии, вырабатываемой водорослями - Дуналиеллой солоноводной.

И скоро Украина может лишиться уникальной достопримечательности, к которой съезжаются туристы со всего мира.

kp.ua

Впрочем, как выяснилось, масштабы «катастрофы» сильно преувеличены, и бледность озера – явление временное.

«Менее ярким оно стало из-за погодных условий, в частности, из-за спада жары и дождей, - успокоил глава Чаплинской райгосадминистрации Александр Бурейко. – Это происходит время от времени, но никакой угрозы исчезновения для озера нет».

Местные жители рассказывают, что в течение года озеро меняет свой цвет – от едва розового до насыщенного фиолетового. В жару вода в озере ярко-розовая из-за цветения Дуналиеллы. Эти водоросли не только окрашивают водоем, но и вырабатывают ценные для человеческого организма каратиноиды – так называемые витамины молодости.

Ценно озеро и своей уникальной розовой рапой. Из-за очень высокой концентрации соли (350 г соли на литр воды), его называют украинским Мертвым морем (в котором, кстати, соли - 300 г /л).

Джерело: kp.ua