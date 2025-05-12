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Ель Кравчук здивував раритетними фото Могилевської і Данилка епохи 90-х

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Архівні кадри були зроблені у період розквіту кар'єри зірок шоу-бізнесу
колаж: glavcom.ua

Архівні знахідки від Еля Кравчука: рідкісні фото зіркової тусовки 90-х

Відомий український співак Ель Кравчук зробив приємний сюрприз своїм шанувальникам, поділившись у соціальних мережах раритетними архівними світлинами. На чорно-білій та кольоровій фотографіях артист у компанії зірок українського шоу-бізнесу 90-х та початку 2000-х років. Про це повідомляє «Главком».

Ель Кравчук здивував раритетними фото Могилевської і Данилка епохи 90-х фото 1
фото: Ель Кравчук

На опублікованих знімках можна побачити молодого Еля Кравчука в невимушеній атмосфері зі знаковими постатями української естради, як Наталія Могилевська, Андрій Данилко, відомий своїм образом Вєрки Сердючки, а також письменниця Лада Лузіна.

Ель Кравчук здивував раритетними фото Могилевської і Данилка епохи 90-х фото 2
фото: Ель Кравчук

Архівні кадри були зроблені у період розквіту кар'єри цих артистів. Такий сюрприз викликав викликали хвилю ностальгії серед підписників Еля Кравчука, а також дискусії щодо подальшої діяльності зірок.

Ель Кравчук здивував раритетними фото Могилевської і Данилка епохи 90-х фото 3
скріншот
Ель Кравчук здивував раритетними фото Могилевської і Данилка епохи 90-х фото 4
скріншот
Ель Кравчук здивував раритетними фото Могилевської і Данилка епохи 90-х фото 5
скріншот

Нагадаємо, волонтер Сергій Притула привітав маму Валентину з днем народження. Сьогодні їй виповнилося 70 років. Волонтер показав архівне фото, на якому йому п'ять місяців, брату чотири роки, мамі – 26. Цей кадр був зроблений 22 листопада 1981.

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Теги: співак фото

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