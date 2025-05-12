Ель Кравчук здивував раритетними фото Могилевської і Данилка епохи 90-х

Архівні знахідки від Еля Кравчука: рідкісні фото зіркової тусовки 90-х

Відомий український співак Ель Кравчук зробив приємний сюрприз своїм шанувальникам, поділившись у соціальних мережах раритетними архівними світлинами. На чорно-білій та кольоровій фотографіях артист у компанії зірок українського шоу-бізнесу 90-х та початку 2000-х років. Про це повідомляє «Главком».

фото: Ель Кравчук

На опублікованих знімках можна побачити молодого Еля Кравчука в невимушеній атмосфері зі знаковими постатями української естради, як Наталія Могилевська, Андрій Данилко, відомий своїм образом Вєрки Сердючки, а також письменниця Лада Лузіна.

фото: Ель Кравчук

Архівні кадри були зроблені у період розквіту кар'єри цих артистів. Такий сюрприз викликав викликали хвилю ностальгії серед підписників Еля Кравчука, а також дискусії щодо подальшої діяльності зірок.

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Нагадаємо, волонтер Сергій Притула привітав маму Валентину з днем народження. Сьогодні їй виповнилося 70 років. Волонтер показав архівне фото, на якому йому п'ять місяців, брату чотири роки, мамі – 26. Цей кадр був зроблений 22 листопада 1981.