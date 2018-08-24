Фотограф показал, как на самом деле выглядят снимки до обработки



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LUGARxPHOTO

Бразильский фотограф продолжает демонстрировать то, как на самом деле создаются многие профессиональные снимки

Листая Instagram каждый из вас видел кинематографические портреты беременных женщин в заколдованных лесах, счастливые пары, отдыхающие на пляже, молодых девушек с модельной внешностью, позирующих в заброшенных зданиях. Вы никогда не задумывались, как делались эти фотографии?

Бразильский свадебный и семейный фотограф Гилмар Силва, собрал блестящую серию «закулисных» открытий, которые дают понять, что профессиональные фотосессии, это не всегда то, чем они кажутся.

Сколько времени требуется профессиональному фотографу, чтобы подготовить фотографию для всеобщего обозрения? Какие шаги необходимо предпринять, прежде чем все-таки опубликовать окончательный, удовлетворяющий всех, и в частности самого фотографа, результат? На самом же деле не все так просто.



Проект под названием LUGARxPHOTO («место и фотография») — это юмористический взгляд на то, что способны сделать люди, ради получения красивой фотографии.

Если просмотреть некоторые работы из его проекта, то можно увидеть, что первая фотография у него всегда показывает «рабочую среду» фотографа, тогда как вторая — конечный результат, в который порой трудно поверить.

Цель проекта Сильвы — рассказать не только о важности Photoshop в работе фотографа, но и проанализировать правильные углы и техники, которые используются для получения всех этих идеальных снимков.











Джерело: boredpanda.com