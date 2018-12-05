  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни

    • Розсилка
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни

    Без телефонов, разговоров и часов - необычный отдых офисных работников Южной Кореи

    Для большинства людей тюрьма – место, откуда сбегают. Для южнокорейцев, которым нужно передохнуть от нагруженной повседневной жизни, день-два в ненастоящей тюрьме – просто спасение.

    В течение последних пяти лет в этом подобии тюрьмы в Хончхоне, Южная Корея, побывали более 2000 «заключённых». Они платят за то, чтобы оказаться в кратковременном заточении в обычных камерах, где запрещены мобильные устройства, разговоры с другими заключёнными и часы. Недавно это место посетил фотограф Reuters Ким Хонг-Дзи.

    Фоторепортёр сообщает, что многие из «заключённых» – перетрудившиеся офисные работники и студенты, ищущие облегчения в условиях ответственной работы и академической культуры Южной Кореи.Соосновательницу учреждения Нох Цзи-Хян вдохновил комментарий её мужа, прокурора, который сказал, что предпочёл бы провести время в одиночном заключении, чем возвращаться к 100-часовой рабочей неделе. После пребывания в этом месте люди говорят: «Это не тюрьма. Настоящая тюрьма там, куда мы возвращаемся».

    «Спад в высокотехнологичной и ориентированной на экспорт экономике Южной Кореи усилил гиперконкурентную среду в сфере обучения и на работе, что, по мнению экспертов, усиливает высокий уровень стресса и самоубийств, – пишет фотограф.

    В 2017 году южнокорейцы работали в среднем по 2024 часа. Их обогнали лишь Мексика и Коста-Рика, согласно опросу 36 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

    Чтобы помочь людям работать меньше и зарабатывать больше, правительство повысило минимальную заработную плату и сократило установленный законом лимит рабочего времени с 68 до 52 часов в неделю. Но политика может иметь неприятные последствия и поставить под угрозу больше рабочих мест, чем создаст, говорят экономисты».

    Клиенты учреждения «Тюрьма внутри меня» (Prison Inside Me) получают синюю тюремную форму, коврик для йоги, чайный набор, ручку и блокнот. Они спят на полу. В камере есть небольшой туалет. Зеркал нет. В меню приготовленный на пару сладкий картофель и банановый коктейль на ужин, рисовая каша на завтрак.

    1 з 22
    на весь екран згорнути
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни
    Выходные в тюрьме. Фотограф показал, как южнокорейцы отдыхают от современной жизни

    Читайте также: Поклонники не оценили откровенные танцы Насти Каменских на премии M1 Music Awards

    Джерело: cameralabs.org

    Читайте також
    фотограф фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ