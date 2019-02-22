Фотограф показала, как выглядит мужчина XXI века



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boredpanda.com

Фотограф из Непала решила показать, как выглядит настоящий мужчина в XXI веке, и создала фотопроект под названием To Be A Man

Героями подборки стали парни, которые любят поплакать от горя и радости, не отказываются обниматься и даже носят макияж. Все ради того, чтобы не стать «токсичными мужчинами».

Джессика Эмити — английский и итальянский фотограф из Непала, где она провела большую часть жизни. Как женщина отмечает на личном сайте, в работе она специализируется на теме гендерного неравенства и с помощью фотографий пытается показать зрителями красоту, стойкость и силу мужчин и женщин из разных стран мира.

В феврале 2019 года Джессика закончила работу над проектом, который получил название To Be A Man («Быть мужчиной») и был создан для борьбы с общественными стереотипами.

Главная цель новой работы Эмити — показать, как тяжело современным парням не попасть в разряд «токсичных мужчин».

«Токсичная маскулинность — это вид отношений в обществе, который описывает мужскую гендерную роль как насильственную, неэмоциональную, сексуально-агрессивную и тому подобное. Это ограничивает виды эмоций и черт характера, социально приемлемых для мальчиков и мужчин», — объясняет женщина.

Если говорить кратко, то Джессика уверена: сегодня парням приходится сдерживать свои чувства, чтобы соответствовать понятию «настоящий мужчина».

По мнению фотографа, такой самоконтроль негативно сказывается на психическом здоровье людей, отчего они становятся неприятными для общения и опасными для окружающих.

Внести свой вклад в дело мужского эмоционального освобождения Джессика решила с помощью фотографий и небольших интервью, которые провела с парнями из разных стран мира.

Джерело: boredpanda.com