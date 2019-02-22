Фотограф показала, как выглядит мужчина XXI века
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Розсилка
Фотограф из Непала решила показать, как выглядит настоящий мужчина в XXI веке, и создала фотопроект под названием To Be A Man
Героями подборки стали парни, которые любят поплакать от горя и радости, не отказываются обниматься и даже носят макияж. Все ради того, чтобы не стать «токсичными мужчинами».
Джессика Эмити — английский и итальянский фотограф из Непала, где она провела большую часть жизни. Как женщина отмечает на личном сайте, в работе она специализируется на теме гендерного неравенства и с помощью фотографий пытается показать зрителями красоту, стойкость и силу мужчин и женщин из разных стран мира.
В феврале 2019 года Джессика закончила работу над проектом, который получил название To Be A Man («Быть мужчиной») и был создан для борьбы с общественными стереотипами.
Главная цель новой работы Эмити — показать, как тяжело современным парням не попасть в разряд «токсичных мужчин».
«Токсичная маскулинность — это вид отношений в обществе, который описывает мужскую гендерную роль как насильственную, неэмоциональную, сексуально-агрессивную и тому подобное. Это ограничивает виды эмоций и черт характера, социально приемлемых для мальчиков и мужчин», — объясняет женщина.
Если говорить кратко, то Джессика уверена: сегодня парням приходится сдерживать свои чувства, чтобы соответствовать понятию «настоящий мужчина».
По мнению фотографа, такой самоконтроль негативно сказывается на психическом здоровье людей, отчего они становятся неприятными для общения и опасными для окружающих.
Внести свой вклад в дело мужского эмоционального освобождения Джессика решила с помощью фотографий и небольших интервью, которые провела с парнями из разных стран мира.
Джерело: boredpanda.com