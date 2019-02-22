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    Фото

    Фотограф показала, как выглядит мужчина XXI века

    • Розсилка
    Фотограф показала, как выглядит мужчина XXI века
    boredpanda.com

    Фотограф из Непала решила показать, как выглядит настоящий мужчина в XXI веке, и создала фотопроект под названием To Be A Man

    Героями подборки стали парни, которые любят поплакать от горя и радости, не отказываются обниматься и даже носят макияж. Все ради того, чтобы не стать «токсичными мужчинами».

    Джессика Эмити — английский и итальянский фотограф из Непала, где она провела большую часть жизни. Как женщина отмечает на личном сайте, в работе она специализируется на теме гендерного неравенства и с помощью фотографий пытается показать зрителями красоту, стойкость и силу мужчин и женщин из разных стран мира.

    В феврале 2019 года Джессика закончила работу над проектом, который получил название To Be A Man («Быть мужчиной») и был создан для борьбы с общественными стереотипами.

    Главная цель новой работы Эмити — показать, как тяжело современным парням не попасть в разряд «токсичных мужчин».

    «Токсичная маскулинность — это вид отношений в обществе, который описывает мужскую гендерную роль как насильственную, неэмоциональную, сексуально-агрессивную и тому подобное. Это ограничивает виды эмоций и черт характера, социально приемлемых для мальчиков и мужчин», — объясняет женщина.

    Если говорить кратко, то Джессика уверена: сегодня парням приходится сдерживать свои чувства, чтобы соответствовать понятию «настоящий мужчина».

    По мнению фотографа, такой самоконтроль негативно сказывается на психическом здоровье людей, отчего они становятся неприятными для общения и опасными для окружающих.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    Фотограф показала, как выглядит мужчина XXI века
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Внести свой вклад в дело мужского эмоционального освобождения Джессика решила с помощью фотографий и небольших интервью, которые провела с парнями из разных стран мира.

    Джерело: boredpanda.com

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