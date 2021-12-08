Картины Сильвестра Сталлоне показывают в музее (фото, видео)

Кто бы подумал, что брутальный актер, на самом деле утончённый художник?

Известный голливудский актер уже давно рисует

В немецком музее Карла Эрнста Остгауса, расположенном в городе Гаген, открылась выставка картин звезды боевиков, Сильвестра Сталоне. Экспозиция приурочена к юбилею актера: в июле 2021 года ему исполнилось 75 лет.

Как говорит сам Слай, он обожает живопись с детства.

«Живопись – это самый быстрый и чистый переводчик вашего подсознания. Когда у вас что-то происходит, и вы перенесли это на холст, такое не подделать», – рассказал Сталоне.

По его словам, в литературе можно отредактировать текст, в то время как живопись незыблема. Живопись – это самая чистая коммуникация от художника.

Ранее Алек Болдуин заявил, что он «понятия не имел», как настоящий шар попал на съемочную площадку его фильма «Ржавчина».

Актер заверил, что не нажал на спусковой крючок пистолета, в результате выстрела из которого смертельные ранения получила оператор Галина Гатчинс.

Напомним, 22 октября актер Алек Болдуин во время съемок сделал выстрел из бутафорского оружия, застрелив оператора Галину Хатчинс и тяжело ранив режиссера Джоэла Соуза. Сообщается, что актер держал в руках пистолет, который был признан безопасным за считанные минуты до трагического выстрела.

Также стало известно, что родители погибшего оператора Галины Хатчинс потребовали наказать виновных после того, как их дочь была убита актером Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина».