Колекціонер із Австралії відкрив приватний музей із тисячами ретроекспонатів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
У Західній Австралії відкрили музей із вінтажними речами та технікою
скріншот з відео AP

Житель Доннібрука понад 70 років збирав годинники, радіо, іграшки та військові пам’ятки у власному дворі

У містечку Доннібрук у Західній Австралії вперше показали приватну колекцію місцевого жителя Кевіна Гріна, який понад сім десятиліть збирав ретроекспонати: від старовинних годинників і радіоприймачів до сувенірів, пов’язаних із військовою історією. Про це повідоляє «Главком» із посиланням на агенцію Associated Press.

Як повідомляється, за дверима звичайного сільського сараю розташована велика приватна збірка, яку власник формував усе життя. Серед експонатів: годинники, речі з символікою «Титаніка», предмети Coca-Cola, іграшкові автомобілі, старі книги та швейне приладдя. Частина колекції має військову тематику, яка є однією з улюблених для колекціонера.

Колекціонер із Австралії відкрив приватний музей із тисячами ретроекспонатів фото 1
скріншот із відео AP
Колекціонер із Австралії відкрив приватний музей із тисячами ретроекспонатів фото 2
скріншот з відео AP
Колекціонер із Австралії відкрив приватний музей із тисячами ретроекспонатів фото 3
скріншот з відео AP

Кевін Грін розповів, що почав збирати речі ще в дитинстві, коли жив у гірничому регіоні Західної Австралії. «Ми бігали туди-сюди дорогою до Калгурлі, всюди валялися пляшки з пивом, пляшки з-під прохолодних напоїв, бо їх зазвичай просто викидали у вікно. Ми брали наш великий пакуноr, обмінювали його на готівку в гастрономі. Мене виховали цінувати старе...», – пояснив він.

Колекціонер із Австралії відкрив приватний музей із тисячами ретроекспонатів фото 4
скріншот з відео AP
Колекціонер із Австралії відкрив приватний музей із тисячами ретроекспонатів фото 5
скрыншот з відео AP

За його словами, колекція охоплює десятки тем і періодів, а майже кожен предмет має власну історію. «Інструменти, книги, радіоприймачі, радіограми, швейне приладдя, просто все. Іноді я втрачаю голову, думаючи про щось, але коли я приходжу сюди, то голова паморочиться», — зазначив колекціонер.

Колекціонер із Австралії відкрив приватний музей із тисячами ретроекспонатів фото 6
скріншот з відео AP

Грін зізнався, що проводить у музеї багато часу і регулярно приходить сюди ввечері. «Я приходжу сюди щовечора, сиджу тут. Увімкнений музичний автомат, можу зателефонувати кільком друзям, випити алкоголь та просто подивитися навколо», – розповів він.

Колекціонер із Австралії відкрив приватний музей із тисячами ретроекспонатів фото 7
скріншот з відео AP

Колекція залишається приватною і відкрита лише для обмеженого кола відвідувачів. За словами власника, його мета – показати цінність минулого та нагадати, що навіть звичайні предмети можуть зберігати історії кількох поколінь.

Подібні приватні музеї в Австралії часто формуються ентузіастами протягом десятиліть і рідко відкриваються для публічного показу, що робить такі колекції унікальними локальними проєктами збереження історії.

Скріншоти з відео AP

Нагадаємо, що фахівці Департаменту охорони культурної спадщини КМДА вже звертали увагу на стан історичних будівель у центрі Києва, частина яких перебуває у занедбаному стані через неврегульовані питання власності та відсутність належного догляду. Будинок Вікентія Хвойки, що має статус об’єкта культурної спадщини, також тривалий час залишався без ремонту, а активісти неодноразово попереджали про ризик подальшого руйнування унікальної пам’ятки.

Теги: музей Австралія

