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    Коллекция Carolina Herrera осень-зима 2019/20: впечатляющие образы

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    Коллекция Carolina Herrera осень-зима 2019/20: впечатляющие образы
    vogue.ua

    Креативный директор Carolina Herrera Уэс Гордон представил новую коллекцию сезона осень-зима 2019/20 на территории американского исторического музея-библиотеки

    Дизайнер хотел подчеркнуть, что зимой, когда все цветы бездействуют и спят, героиня Carolina Herrera цветет. Именно поэтому новая коллекция Уэса Гордона наполнена смелыми контрастными сочетаниями и экстремальными пропорциями. 

    Сам дизайнер называет свою коллекцию «минималистским максимализмом», в основе которой лежит идея грандиозных жестов и драматических силуэтов.

    Дизайнер черпал вдохновение, изучая цветочные фотографии Роберта Мэпплторпа. Гордон тонко изобразил флористический мотив в коллекции, демонстрируя легкую мелкую цветочную россыпь полевых цветов, яркие, практически электрические цвета оранжевого, желтого, синего и розового оттенков, которые были уравновешены черными и белыми вкраплениями.

    В новой коллекции на подиуме свободные трапециевидные платья соседствовали с приталенными брючными ансамблями, а ультракороткие мини с длинными рукавами в стиле 60-х годов подружились с oversize-анораками из коралловой и розовой технологичной полупрозрачной ткани.

    Рукава-буфы, геометрические вырезы в области талии, воланы и контрастные шелковые кушаки заняли центральную позицию в коллекции дизайнера.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua


    В вечернем блоке Гордон экспериментирует с формой и структурой, представляя эфирное платье из тюли пастельных розовых и оранжевых оттенков, ставшее воплощением прошлого и будущего в эстетике модного Дома Carolina Herrera.

    Джерело: vogue.ua

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