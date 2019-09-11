Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко удивила очередной сменой прически



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facebook.com/YuliaTymoshenko

В сети бурно обсуждают новый образ Юлии Тимошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в очередной раз сменила прическу.

Так, во вторник, 10 сентября Тимошенко появилась в Верховной Раде с распущенными волосами. А ее челка была убрана на бок.

Соответствующий снимок опубликовал на своей странице в Facebook фотограф и оператор Ян Доброносов.



«Юлия Владимировна каждый раз меняет прическу», — написал фотограф.

facebook.com

Новый образ Леди Ю вызвал немалый ажиотаж в сети, украинцы подшучивают: не прокатит Юлия Владимировна за «новое лицо», сколько имидж не меняй.

«Она думает, что ее так не узнают, и проскочит где-то как новое лицо», «Главное, чтобы ей хватало фантазии, учитывая политические тенденции», «А могла бы изменить историю Украины…», «Ищет себя», «У нее же горе в семье…», «Что-то будет, ЮВ сменила прическу! Такой ее еще не видела», — писали юзеры.

Джерело: obozrevatel.com