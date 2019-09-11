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    Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко удивила очередной сменой прически

    • Розсилка
    Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко удивила очередной сменой прически
    facebook.com/YuliaTymoshenko

    В сети бурно обсуждают новый образ Юлии Тимошенко

    Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в очередной раз сменила прическу.

    Так, во вторник, 10 сентября Тимошенко  появилась в Верховной Раде с распущенными волосами. А ее челка была убрана на бок. 

    Соответствующий снимок опубликовал на своей странице в Facebook фотограф и оператор Ян Доброносов.
     
    «Юлия Владимировна каждый раз меняет прическу», — написал фотограф.

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    facebook.com

    Новый образ Леди Ю вызвал немалый ажиотаж в сети, украинцы подшучивают: не прокатит Юлия Владимировна за «новое лицо», сколько имидж не меняй.

    «Она думает, что ее так не узнают, и проскочит где-то как новое лицо», «Главное, чтобы ей хватало фантазии, учитывая политические тенденции», «А могла бы изменить историю Украины…», «Ищет себя», «У нее же горе в семье…», «Что-то будет, ЮВ сменила прическу! Такой ее еще не видела», — писали юзеры.

    Джерело: obozrevatel.com

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