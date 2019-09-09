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    «Девушка Бонда» эротично позировала на столе: соблазнительные фото Ольги Куриленко

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    «Девушка Бонда» эротично позировала на столе: соблазнительные фото Ольги Куриленко
    plitkar.com.ua

    Ольга Куриленко любит побаловать поклонников горячими фото

    Модель украинского происхождения и голливудская актриса Ольга Куриленко, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в «Кванте милосердия», 22-м фильме об агенте 007, удивила откровенным фото в соцсетях.

    Ольга Куриленко опубликовала в Instagram фото в крошечном купальнике, где засветила свои аппетитные формы

    «Скучаю за выходными», - написала Ольга под очень горячим снимком.

    На фото она лежит на столе, согнув ноги и закинув руки за голову в солнцезащитных очках и крошечном бордовом купальнике. 

    Фотограф снимал ее сверху сбоку, так что получился удачный ракурс, на котором видно, что купальник вот-вот сбежит с груди, оголив ее, а бедра и ягодицы попали в кадр крупным планом, позволяя насладится каждой линией тела украинки.

    Девука отметила в тексте фотграфа - у него на странице также опубликованы снимки с этой фотосессии - на них Ольга лежит на столе на животе. На первом он захватил ее длинные стройные ноги и обнаженные купальником ягодицы, а на втором - стройную фигурку и обтянутую купальником грудь.

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    instagram.com/olgakurylenkoofficial
    instagram.com/vanmalder
    instagram.com/vanmalder
    instagram.com/olgakurylenkoofficial

    «Ух ты, прямо на столе», «Уже освобождаю свой стол», — пишут красотке мужчины в комментариях.

    Джерело: tabloid.pravda.com.ua

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