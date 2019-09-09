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    Фото

    В объятиях со щенками: звезды приняли участие в умилительном проекте

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    В объятиях со щенками: звезды приняли участие в умилительном проекте
    people.com

    В сеть попали фотографии знаменитостей в объятиях со щенками

    С 5 по 15 сентября в Торонто проходит Международный кинофестиваль. Знаменитости не только вышли на красную ковровую дорожку, чтобы покрасоваться перед журналистами и поклонниками, но и приняли участие в благой миссии.

    Самые знаменитые и успешные личности, прибывшие на кинофестиваль в Торонто 2019, приняли участие в инициативе организации The Finds Homes - James Bay Pawsitive Rescue – приют, который ищет дома для щенков в Онтарио, Канада.

    В фотостудии издания People в сотрудничестве с Facebook и Instagram селебритис позировали в компании малышей.

    Нет ничего более настоящего и светлого в эмоциях, которые испытывает человек при контакте с животными. На фотоснимках можно увидеть искренние улыбки актеров и актрис, которых мы привыкли видеть с экранов телевизоров.

    Яркие и эмоциональные фото знаменитостей можно оценить в нашей галерее.
    Среди артистов, которые приняли участие в проекте – Джейми Ли Кертис, Лили Рейнхарт, Дон Джонсон, Исла Фишер, Керри Вашингтон, Приянка Чопра, Алфи Аллен, Дев Патель, Хью Лори, Сьюзан Сарандон, Джессика Бил, Крис Эванс и другие.

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    people.com
    people.com
    people.com
    people.com
    people.com
    people.com
    people.com
    people.com
    people.com
    people.com
    people.com
    people.com
    people.com
    people.com
    people.com
    people.com
    people.com
    people.com

    Стоит отметить, очень многие голливудские звезды обожают животных. В Национальный день собак, который состоялся 26 августа 2019 года, огромное количество знаменитостей поделились фотографиями домашних питомцев, которые греют их души.

    Джерело: people.com

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