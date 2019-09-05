Виктория Бекхэм в окружении любимых мужчин: стильные фото



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tv.ua

Виктория Бекхэм никогда не упускает случая поздравить и поддержать любимого мужа Дэвида Бекхэма. Особенно если повод столь серьезный и важный

В лондонской галерее Tate Modern состоялось торжественное вручение премии Men Of The Year 2019 от глянцевого журнала GQ. На ивенте собралось множество звездных гостей, желающих первыми узнать, кому достанется заветный титул.

Знаменитый футболист же, который, впрочем, давно отошел от этого вида спорта и занялся бизнесом, организовав собственную компанию, получил от журнала почетную награду. О том, что он получит премию «Выбор редакции», было объявлено еще накануне события.

Дэвид украсил новый выпуск журнала, снявшись в стильной фотосессии. Этот журнал – уже 11-й по счету, где красуется знаменитость, а первая обложка вышла целых 20 лет назад.

На церемонию вручения он приехал в компании своей любимой жены и старшего сына. Виктория в честь такого события примерила стильный белый брючный костюм собственного модного бренда. Дэвид и Бруклин одели черные смокинги и белые рубашки. Дружная семья выглядела, как всегда, невероятно стильно.

Позже Виктория опубликовала в своем микроблоге совместное фото и написала: «Я так горжусь тем, что Дэвид украсил обложку #GQ, отмечая свое 20-летнее путешествие на #GQAwards сегодня вечером. Поцелуи».

Джерело: rbc.ua