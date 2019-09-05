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    Кендалл Дженнер стала лицом новой провокационной съемки

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    Кендалл Дженнер стала лицом новой провокационной съемки
    crimea.kp.ru

    Кендалл Дженнер стала лицом обувного бренда Stuart Weitzman

    Девушка снялась в черном боди с высокими вырезами на бедрах и на груди, а также в элегантных замшевых ботфортах на устойчивом каблуке.

    Дополнили образ укладка с гладко зачесанными волосами и выпущенными прядями, а также макияж в нюдовых тонах.

    В рекламном ролике знаменитая красавица вместе с двумя девушками танцует и принимает акробатические позы. На фото она также показала весьма необычные ракурсы. Кендалл позирует, стоя на коленях и вытянув ногу или стоя на лопатках, как в йоге.

    Тем самым, по всей видимости, создатели хотели продемонстрировать безусловный комфорт обуви в любых обстоятельствах.

    Заодно им удалось в который раз показать совершенное тело самой высокооплачиваемой модели мира: ее бесконечно длинные стройные ноги, точеные руки, тонкую талию и соблазнительную грудь.

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    на весь екран згорнути
    instagram.com/stuartweitzman
    instagram.com/stuartweitzman
    instagram.com/stuartweitzman

    «Эти ноги!», «Это просто совершенно», «Эти ноги самые длинные из всех, что я видела…!», «Вау», – подобные комментарии продолжают сыпаться на звезду. Фото, которое она опубликовала, к слову, уже набрало более миллиона лайков.

    К слову, хотя Кендалл не столь активна в сети, как остальные сестры, армия фолловеров в ее микроблоге продолжает неуклонно расти. Сейчас их количество уже насчитывает около 115 миллионов.

    Джерело: rbc.ua

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