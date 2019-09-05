Кендалл Дженнер стала лицом новой провокационной съемки
Кендалл Дженнер стала лицом обувного бренда Stuart Weitzman
Девушка снялась в черном боди с высокими вырезами на бедрах и на груди, а также в элегантных замшевых ботфортах на устойчивом каблуке.
Дополнили образ укладка с гладко зачесанными волосами и выпущенными прядями, а также макияж в нюдовых тонах.
В рекламном ролике знаменитая красавица вместе с двумя девушками танцует и принимает акробатические позы. На фото она также показала весьма необычные ракурсы. Кендалл позирует, стоя на коленях и вытянув ногу или стоя на лопатках, как в йоге.
Тем самым, по всей видимости, создатели хотели продемонстрировать безусловный комфорт обуви в любых обстоятельствах.
Заодно им удалось в который раз показать совершенное тело самой высокооплачиваемой модели мира: ее бесконечно длинные стройные ноги, точеные руки, тонкую талию и соблазнительную грудь.
«Эти ноги!», «Это просто совершенно», «Эти ноги самые длинные из всех, что я видела…!», «Вау», – подобные комментарии продолжают сыпаться на звезду. Фото, которое она опубликовала, к слову, уже набрало более миллиона лайков.
К слову, хотя Кендалл не столь активна в сети, как остальные сестры, армия фолловеров в ее микроблоге продолжает неуклонно расти. Сейчас их количество уже насчитывает около 115 миллионов.
Джерело: rbc.ua