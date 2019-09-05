Венсан Кассель прокомментировал разницу в возрасте с женой



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elle.ru

Французский актер Венсан Кассель едва ли не впервые после свадьбы решил рассказать о личной жизни

Знаменитый ловелас уже больше года женат на 22-летней модели Тине Кунаки и чувствует себя абсолютно счастливым, воспитывая их дочь Амазони.

В основном, актер избегает тем о личной жизни, однако на этот раз сделал исключение. В общении с журналистами он признался, что не имеет приступов скуки дома, как это бывает у других мужчин. Венсан Кассель убежден, что любимая работа и его любимая жена Тина Кунаки – это лучшие его рецепты от депрессий.

«Это совсем не про меня! Всегда находится какой-то стимул. Прежде всего, мне нравится то, что я делаю. Я, как и раньше, получаю удовольствие от работы. Кроме того, довольно сильно поглощен семейными делами. Если у вас насыщенная личная жизнь, есть любимое дело, которое позволяет обеспечить существование, – многие проблемы просто исчезают», – рассказал Венсан Кассель.

Не избежал он вопросов и о немалой разницы в возрасте. По словам Венсана Касселя, это совсем не ощущается. А вот что касается трудностей в браке, то уже опытный мужчина знает: они есть в любых отношениях. С Тиной Кунаки он умеет находить баланс и постоянно работает над отношениями. Видимо, поэтому пара каждый раз демонстрирует особую гармонию во время публичных выходов.

«Мне кажется, вообще жить с кем-то трудно в любом случае. Есть такое выражение: «Вместе тесно, врозь нам скучно». Все дело в балансе, который нужно поддерживать изо дня в день. Нельзя нащупать точку равновесия и на этом успокоиться, это не будет длиться вечно. Необходимо постоянно работать, искать, перестраиваться. Уверен, что и со сверстниками строить совместную жизнь непросто. Проблемы есть везде, и в то же время нельзя из всего делать проблему. А возраст – это всего лишь аспект, который нужно учитывать», – добавил актер.





Джерело: elle.ru