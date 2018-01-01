Марсоход сделал первое за 14 лет «селфи»

Снимок показывает, как многолетняя работа на красной планете отразилась на аппарате

Впервые за 14 лет работы на красной планете марсоход-ветеран Opportunity, запущенный американского космического агентства NASA, сделал свой автопортрет. Этим фото он «отпраздновал» свой пятитысячный день работы на другой планете. Этот марсоход отличается, прежде всего, тем, что срок его деятельности оказался в 55 раз более



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Марсоход Opportunity

Снимок показывает, как многолетняя работа на красной планете отразилась на аппарате

Впервые за 14 лет работы на красной планете марсоход-ветеран Opportunity, запущенный американского космического агентства NASA, сделал свой автопортрет. Этим фото он «отпраздновал» свой пятитысячный день работы на другой планете.

Этот марсоход отличается, прежде всего, тем, что срок его деятельности оказался в 55 раз более продолжительным, чем ожидали сами создатели.

Ассистенты использовали встроенную в «руку» марсохода научную камеру MI для получения первого в его жизни «селфи» на фоне Марса. Это фото было составлено из 17 снимков.

Opportunity не обладает камерами с высоким разрешением. Они предназначены для получения фотографий различных микрообъектов с крайне малых расстояний. По этой причине ученые раньше никогда не пытались получить полноценное «селфи» марсохода.

Качество изображения получилось довольно низким, однако у научной команды марсохода и остальных жителей Земли появилась первая возможность увидеть то, как 14 лет жизни на Марсе повлияли на облик машины.

Джерело: Обозреватель